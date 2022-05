"Nezavisne" saznaju: Jašarević prekinuo štrajk glađu

SARAJEVO - Mevlid Jašarević, koji je zbog terorističkog napada na američku ambasadu u Sarajevu osuđen na 15 godina zatvora, prekinuo je štrajk glađu u koji je stupio prošle sedmice.

To nam je potvrđeno iz Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i drugih mjera BiH u Vojkovićima, poznatijeg kao "bh. Alkatraz", gdje on izdržava kaznu, a traži premještaj u neki od zatvora u Srbiji, čiji je državljanin.

"Prestao je sa štrajkom glađu prije nekoliko dana", rekao je za "Nezavisne novine" Siniša Perković, upravnik Zavoda.

Jašarević je, podsjetimo, i zvaničnim putem zatražio da ostatak zatvorske kazne odsluži u Srbiji, što mu je tamošnje pravosuđe odbilo.

Prije godinu dana, kako nam je rekao, poslao je Ministarstvu pravde BiH dopis da želi premještaj u Srbiju te je taj zahtjev proslijeđen u Ministarstvo pravde Srbije, a oni su ga dostavili Višem sudu u Beogradu, Posebnom odjeljenju, odakle mu je stigla odbijenica, a na to rješenje on je uložio žalbu.

"U Zavod u Vojkovićima nije stigla nikakva odluka u vezi sa njegovim eventualnim premještajem u Srbiju. Da je stigla, on više ne bi bio ovdje", rekao je izvor "Nezavisnih novina".

Jašarević nam je ranije rekao da bi, prema bh. zakonodavstvu, on u zatvoru u Vojkovićima trebalo da ostane do zadnjeg dana kada mu ističe zatvorska kazna.

"Ovdje po zakonu ne mogu da mi daju ni slobodan vikend, a ne mogu ni da me pripreme za slobodu. Nemaju uslove za to. Ovdje ću odležati 15 godina i onda ću biti protjeran u Srbiju. A kako ja da izađem bez ikakvih priprema? U interesu Srbije je da me primi kao svog državljanina i da me pripremi za slobodu", rekao nam je ranije Jašarević.