"Nezavisne" saznaju: Potvrđena presuda bijeljinskom biznismenu Draganu Neškoviću

BIJELJINA - Okružni sud u Bijeljini potvrdio je prvostepenu presudu Draganu Neškoviću, vlasniku bijeljinske kompanije "Nešković", utvrđujući da je on uznemiravao radnika Nebojšu Čvrgića, saznaju "Nezavisne novine".

"Žalba tuženog se odbija i presuda Osnovnog suda u Bijeljini od 22. novembra 2023. godine potvrđuje. Zahtjev tuženog za naknadu troškova žalbenog postupka se takođe odbija", navodi se u drugostepenoj presudi, koja je u posjedu "Nezavisnih novina".

Osnovni sud u Bijeljini je, podsjetimo, usvojio, a sada i Okružni sud potvrdio tužbeni zahtjev Čvrgića, čime je utvrđeno da je on pretrpio uznemiravanje na radu kod poslodavca "Nešković", i to od osnivača i vlasnika kompanije.

Utvrđeno je time da je biznismen 13. avgusta 2022. godine u prostorijama benzinske pumpe "Nešković" Bijeljina, Sremska ulica, Čvrgića verbalno napao, vrijeđao, obratao mu se uz viku, te javno komentarisao lična svojstva radnika uz upućivanje vulgarnih komentara, ali ga i fizički napao bacivši na njega stakleni predmet.

Stoga je Nešković obavezan da Čvrgiću isplati nematerijalnu štetu po osnovu pretrpljenog uznemiravanja na radu od 5.000 KM sa zakonskom zateznom kamatom.

Podsjetimo, bijeljinski biznismen je pred Osnovnim sudom u Bijeljini izgubio dvije građanske parnice koje su, prvostepenom odlukom, dobili Čvrgić i njegov advokat Vladimir Dragičević iz Banjaluke, s tim što je jedna od tih presuda sada i potvrđena na drugostepenom sudu, a epilog druge još nije okončan.

"Zadovoljan sam pravosnažnim okončanjem ove parnice. Posebno navodim da je ovaj spor suđen po Zakonu o zaštiti od uznemiravanja na radu, koji se primjenjuje posljednje dvije godine, tako da je potrebno još neko vrijeme da se sudska praksa po tom zakonu iskristališe. Tako smatram da je i ova presuda jedan od koraka u dobrom smjeru", rekao je za "Nezavisne novine" advokat Dragičević.

Pred Osnovnim sudom u Bijeljini se Neškoviću još uvijek sudi i po Krivičnom zakoniku Republike Srpske, a po optužnici Tužilaštva u kojoj se navodi da je biznismen na radu zlostavljao svog radnika.

Istovremeno, Nešković čeka i drugu drugostepenu presudu nakon što je spomenutu prvostepenu građansku parnicu izgubio pred Osnovnim sudom u Bijeljini.

U toj, prvostepenoj presudi, Osnovni sud u Bijeljini utvrđuje da postoji radni odnos na neodređeno vrijeme između Čvrgića i kompanije "Nešković" od 9. avgusta 2022. kao dana stupanja radnika na rad, te se obavezuje tuženi da Čvrgića vrati na posao, ali mu i isplati sve što bi radnik zaradio.

Riječ je o ukupnom iznosu od 9.225 KM, plus kamate, za period do 31. oktobra 2023. godine, plus 700 maraka za svaki sljedeći mjesec do povratka radnika na posao. Kompanija "Nešković" je dužna i da radniku uplati doprinose za taj period.

