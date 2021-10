"Nezavisne" saznaju: Zatraženo produženje pritvora za Zeljkovića i ostale

BANJALUKA - Republičko javno tužilaštvo zatražilo je od Okružnog suda u Banjaluci da bude produžen pritvor za Branislava Zeljkovića, smijenjenog direktora Instituta za javno zdravstvo Srpske, te ostalu trojicu osumnjičenih, koji su uhapšeni u istoj akciji.

Kako saznaju "Nezavisne novine", produženje pritvora zatraženo je i vlasniku turističke agencije "Travel 4 Fun" Saši Markoviću, direktoru firme "Promeding" Draganu Dubravcu i direktoru "Procontrola" Slavku Bojiću.

Kako nam je potvrđeno, prijedlog za produženje pritvora jutros je poslan Okružnom sudu u Banjaluci, a koji je sredinom mjeseca poslao četvoricu osumnjičenih iza brave.

Prema ranijoj sudskoj odluci, pritvor za Zeljkovića može trajati najduže do 16. oktobra u 0.05 sati, za Bojića do 15. oktobra do 17.25, za Dubravca takođe do 15.oktobra, u 16.40, te za Markovića do istog dana u 20.30 sati.