Nezgoda u Sanskom Mostu: Pala sa traktora

SANSKI MOST - F.D. (51) teško je povrijeđena nakon što je pala sa traktora u mjestu Gornji Podovi, opština Sanski Most, došlo je do tragičnog incidenta u kojem je povrijeđena jedna osoba.

Prema dostupnim informacijama, nezgoda se dogodila dok je F.D. obavljala radove na poljoprivrednom zemljištu.

Iz neobjašnjivih razloga, došlo je do gubitka ravnoteže i pada s traktora, što je rezultiralo ozbiljnim povredama, prenosi Cazin.net.

Hitna pomoć je odmah intervenisala i F.D. je prevezena na odjel hitne pomoći, gdje su medicinski timovi konstatirali teže tjelesne povrede, uključujući prelom ključne kosti.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.