Njemački mediji o detaljima ubistva Mirsada D., Bugarin u zatvoru čeka suđenje

DUIZBURG – Motiv za ubistvo Mirsada D. (53), državljanina BiH, koji je ubijen krajem aprila, 2022. godine, bila je pohlepa i koristoljublje, priznao je osumnjičeni, državljanin Bugarske (38). On se nalazi u njemačkom zatvoru, gdje čeka suđenje koje počinje 1.februara.

U međuvremenu, utvrđeno je i kako je Mirsad D, ubijen. Naime, osumnjičeni mu je zadao više udaraca pivskom kriglom, usljed čega je došlo do pucanja lobanje.

A, sve se desilo u noći između 18. i19. aprila, kada je Mirsad D, napadnut u stanu u kojem je živio. Iako je bio živ po dolasku u bolnicu, nakon dva dana provedena u besvjesnom stanju, on je preminuo, ne otkrivši ništa o svom ubici. Ipak, detaljnom istragom, policija je uspjela da uđe u trag izvršiocu, koji je i zvanično optužen za ubistvo Mirsada D.

Sam osumnjičeni je priznao da je motiv bio koristoljublje, a sa mjesta zločina je pobjegao sa izvjesnom sumom novca, koju je uzeo od žrtve. Inače, Mirsad D., koji je Njemačkoj živio krajnje povučeno, radio je na benzinskoj pumpi, dok mu je porodica živjela u BiH.

Kako prenose njemački mediji, dugo se nije znalo ništa o potencijalnom ubici. Policija i tužilaštvo su čak ponudili i novčanu nagradu za bilo kakvu informaciju koja bi dovela do osumnjičenog, ali ta nagrada na kraju nije isplaćena, što ukazuje da su do osumnjičenog došli drugim kanalima. Osumnjičeni, koji u Njemačkoj nema prijavljeno boravište, uhapšen je u julu mjesecu, na osnovu međunarodnog naloga za hapšenje. Još uvijek nije poznato kako su njemačke vlasti došle do identiteta osumnjičenog, ali mediji prenose da je na mjestu zločina ostavio materijalne dokaze i tragove.

Štaviše, i optužnica je zasnovana na tragovima koji su pronađeni na mjestu zločina. Kako mediji prenose, osumnjičeni i žrtva su se poznavali, pa ga je vjerovatno Mirsad D. i pustio u stan. Ipak, da nešto nije u redu prvo su primijetile Mirsadove radne kolege, koje su i prijavile njegov nestanak, jer nije došao na posao, niti se javljao na telefon.