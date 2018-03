Nova obdukcija tijela Davida Dragičevića potvrdila staru

BANJALUKA - Istraga u vezi sa smrću Davida Dragičevića (21) dobila je novu dimenziju, jer je za slučaj zainteresovan i američki Federalni istražni biro (FBI), a kako je i najavljeno, obavljena je još jedna obdukcija tijela tog mladića i nalaz će biti dostavljen njegovoj porodici.

"Nezavisne" nezvanično saznaju da je obdukcioni nalaz beogradskog stručnjaka potvrdio ranije tvrdnje banjalučkog specijaliste sudske medicine Željka Karana - da je smrt nastupila utapanjem, ali i da su na tijelu evidentne povrede.

Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS kažu da je u Zavodu za sudsku medicinu RS juče, na zahtjev roditelja, izvršena ponovna obdukcija tijela Dragičevića, a koju je uradio Ivica Milosavljević, specijalista sudske medicine.

Milosavljević je, dodaje se, iz Beograda došao na poziv Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, a u saradnji s Ministarstvom odbrane Srbije i Vojnomedicinskom akademijom (VMA) iz Beograda.

"Uzeti su dodatni uzorci za analizu, a obdukcioni nalaz će biti dostavljen porodici Davida Dragičevića. Milosavljević je načelnik Odjeljenja za sudsku medicinu Instituta za patologiju i sudsku medicinu VMA sa dugogodišnjim iskustvom i predsjednik Vrhovnog suda časti Ljekarske komore Srbije", saopšteno je iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS.

Međutim, i dalje do kraja nisu razjašnjene okolnosti pod kojima je Dragičević, prema ranijim tvrdnjama iz policije, vjerovatno sa mosta na Laušu pao u rječicu Crkvenu, koja ga je odnijela do rijeke Vrbas, a Davidova porodica, sudeći po objavama na društvenim mrežama, nade polaže u činjenicu da je za slučaj zainteresovan i FBI.

Iz MUP-a RS saopšteno je da su Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova RS, i Darko Ćulum, direktor Policije RS, na jučerašnjem sastanku upoznali pripadnike FBI-ja sa slučajem smrti Davida Dragičevića.

"Pripadnici FBI-ja su izrazili zainteresovanost za navedeni slučaj, te ponudili da na osnovu iskustva stečenog u sličnim predmetima, pruže pomoć u vidu konsultacija", saopštili su iz MUP-a RS, te dodali da će, nakon kompletiranja predmeta, nadležnom Tužilaštvu dostaviti izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama.

Iz nadležnog Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka juče su za "Nezavisne" kazali da zajedno s policijom preduzimaju sve potrebne istražne radnje i mjere na uvrđivanju svih okolnosti smrti Davida Dragičevića.

Stradanje tog mladića i dalje je u žiži interesovanja njegovih sugrađana, koji i narednih dana najavljuju mirna okupljanja, baš kako su se okupili i juče na Trgu Krajine u Banjaluci. Slučaj je stigao i do gradskog parlamenta, pa je sjednica Skupštine grada Banjaluka juče počela minutom ćutnje zbog ove tragedije.

Nakon toga su odbornici kluba Sloboda tražili da se sa dnevnog reda skine tačka o informaciji o stanju bezbjednosti u Banjaluci, te da se dopuni i da se o njoj raspravlja na vanrednoj sjednici, gdje bi glavna tema bila bezbjednost u gradu, ali odbornici taj zahtjev nisu podržali.

Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke, rekao je da smrt Davida Dragičevića svakako zaslužuje pažnju, ali da ga ne treba politizovati.

"Primarno, radi se o porodičnoj tragediji i predsjednik Skupštine grada i ja smo prije dva dana uputili telegram porodici Dragičević, izjavljujući saučešće i nastojeći da ovu temu na bilo koji način ne koristimo u političke svrhe", rekao je Radojičić.

Dodao je da sigurno postoji uznemirenost Banjalučana zbog ovog događaja, te pozvao istražne organe da urade svoj posao.

"Oni su izašli prvi dan odmah s određenim nalazima. Da li su to uradili na adekvatan način ili ne, to je svakako za diskusiju, ali je dobro da je došlo do novih inicijativa i prijedloga da se urade dodatne istražne radnje, ekspertize, dodatna vještačenja i da se na potpuno profesionalan i objektivan način javnosti daju svi dokazi u vezi s tim šta se stvarno desilo", rekao je Radojičić.

Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH, izrazio je sumnju u način kako je vođena istraga u ovom slučaju, te je izjavio da je "riječ o ubistvu Dragičevića".

U međuvremenu, na društvenim mrežama pojavio se i navod da je vlasnik kuće na Laušu, odakle su, prema tvrdnji policije, ukradene stvari koje su kasnije pronađene u Davidovim džepovima, povukao prijavu, a da li je to tačno, nije poznato.

Ne zna se ni kada će biti obavljena sahrana Davida, koja je bila najavljena za juče, ali je prolongirana zbog nastavka istrage.