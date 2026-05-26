Nova presuda u predmetu "Smagler": Paravcu i Dušaniću skoro 9 godina

DOBOJ - Okružni sud u Doboju osudio je Nikolu Paravca na četiri i po godine, a Dušana Dušanića na četiri godine i pet mjeseci zatvora zbog učešća u švercu narkotika u okviru predmeta "Smagler".

Oni su sa dobojskim Okružnim javnim tužilaštvom zaključili sporazume o priznanju krivice, a Sud je prihvatio nagodbe te ih obojicu osudio za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Prema presudi, oni su kao članovi kriminalne grupe, koja je razbijena akcijom "Smagler", učestvovali u preprodaji amfetamina i ekstazija.

Oduzimanje imovine

Presudom je od Paravca oduzeto pet mobilnih telefona, laptop i više stotina grama kreatina i kofeina, a od Dušanića 5.330 evra i 910 KM stečenih krivičnim djelom, digitalna vaga, manja količina marihuane i bijele praškaste materije.

Ko je sve osuđen?

Predmetom "Smagler" obuhvaćeno je ukupno 20 osoba, a ranije su, takođe na osnovu priznanja krivice, osuđena četiri lica, među kojima je Nikolin brat Milan Paravac, koji je dobio pet godina zatvora zbog preprodaje 4,5 kilograma kokaina.

Ranije su na po tri godine zatvora osuđeni Srđan Makrić, zvani Mamula, Dušan Janjilović, zvani Dule, i Nemanja Jović iz Doboja.

Oni su osuđeni jer su zajedno sa ostalim optuženima učestvovali u nabavci, držanju i preprodaji narkotika.

Ostali optuženi

Takođe, na optuženičkoj klupi u ovom predmetu su još Dario Jekić, kome se, osim trgovine drogom, na teret stavljaju paljevine vozila, neovlašteno posjedovanje oružja i neovlašteno fotografisanje.

Optužnicom su još obuhvaćeni i Mihajlo Vuković, Aleksandar Miladinović, Damir Dejanović, Bojan Tutnjević, Nermin Bećirović, Dušan Dušanić, Mišo Kuprešak, Goran Lazić, Dušan Okilj i policijski službenik Miloš Pejić. Sve ih terete za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga.

Optužnicom su obuhvaćeni i Đorđe Jerinić za omogućavanje uživanja opojnih droga, te Dejan Keser, Nenad Kuprešak i Sanin Salihović, koje terete za izazivanje opšte opasnosti.

Tužilaštvo optužene u predmetu "Smagler" tereti da su preprodavali spid, marihuanu i kokain u periodu od 27. februara do 22. avgusta 2025. godine.

Cijene narkotika

Narkotici su prodavani u zavisnosti od cijene i količine po cijenama od četiri do 5.000 maraka.

Kako stoji u optužnici, u nabavci i švercu narkotika učestvovali su Jekić, Vuković, braća Paravac, Miladinović, Makrić, Bećirović, Dušanić, Dejanović, Mišo Kuprešak, Jović, Tutnjević, Lazić i Janjilović.

Uloga policijskog službenika

Policajca Miloša Pejića terete da je, koristeći svoj položaj, optuženima dojavljivao kada i gdje su policijske kontrole te da je od svojih kolega tražio da ne zaustavljaju optužene. Kako stoji u optužnici, za to je navodno bio nagrađivan sa 200 evra.

Paljevine i druga krivična djela

Jekića i Kesera terete za paljevinu automobila direktora "Željeznica RS" Slađana Jovića i vozila u vlasništvu poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Amira Hurtića.

Jekića terete i da je, zajedno sa Saninom Salihovićem, zapalio BMW X6 u vlasništvu oštećene R.J., vrijedan 47.227 KM, a osim toga, optužen je i da je pomogao Salihoviću, za kojim je raspisana potraga, da pobjegne u Srbiju, kao i da je neovlašteno snimao policajce i snimak objavio na svom Facebook profilu.

Akcija "Smagler" sprovedena je u avgustu prošle godine i tom prilikom oduzeto je oko 7,5 kilograma narkotika, 140.000 KM, oružje, municija i sedam skupocjenih vozila.