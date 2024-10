Novi detalji akcije "Vertigo": Droga iz Srbije i Crne Gore završavala u Zagrebu

BANJALUKA – Neven Nešković zvani Mali i Mladen Popović osumnjičeni su da su bili organizatori kriminalne grupe koja je "pala" u policijskoj akciji "Vertigo" zbog šverca narkoticima i krijumčarenja migranata, a utvrđeno je da je grupa drogu preko BiH prevozila i prodavala i u Zagrebu, saznaje "Glas Srpske".

Policija Srpske je u ovoj akciji uhapsila osam osumnjičenih koje terete za preprodaju oko 40 kilograma marihuane, 300 grama kokaina i 1.000 tableta ekstazija kao i za krijumčarenje najmanje 1.400 ilegalnih migranata.

Nakon ispitivanja njih šest je predato u nadležnost Tužilaštva BiH, a o njihovom daljem statusu i eventualnom predlaganju pritvora odlučiće postupajući tužilac.

Kako je potvrđeno "Glasu Srpske" na ispitivanje su sprovedeni pomenuti Popović i Nešković, kao i Dario Taškov i Slobodan Bojanić, Slaviša Lazarević i Velibor Rikić, a za jednom osobom se i dalje traga. Osim njih u ovoj akciji hapšeni su M. V. i R.B. iz Novog Grada.

Izvor blizak istrazi je kazao da su prikupljeni dokazi koji govore da je grupa drogu krijumčarila iz Srbije i Crne Gore preko BiH u Hrvatsku, a dio narkotika je završavao na području Prijedora i Novog Grada.

"Postoje osnovi sumnje da su Nešković i Popović sa njima poznatim licima putem Skaj aplikacije dogovarali vrijeme, mjesto i način primopredaje opojne droge sa teritorije Srbije i transport preko Crne Gore u BiH i Zagreb. Rikića i još jednu osoba sumnjičimo da su po uputstvima Popovića skladištili drogu na njima poznatim lokacijama i ilegalno je prebacivali na teritoriju Hrvatske. Drogu je potom jedan član grupe prevozio u Zagreb gdje je prodavana", rekao je izvor blizak istrazi.

Pojasnio je da Taškova sumnjiče da je preuzimao kokaini i ekstazi od Popovića radi dalje prodaje na području Prijedora i Novog Grada.

"Istraga je pokazala da su osumnjičeni u decembru 2020. godine dogovorili kupoprodaju 200 grama kokaina koja je transportovana od Bijeljine do Banjaluke, a zatim u Novi Grad. Između ostaloga došlo se do saznanja koji ukazuju da je drogu iz Bijeljine preuzeo Rikić i za 250 evra dovezao do Banjaluke gdje ona predata Popoviću koji je zatim kontaktirao još neka lica. Dio te droge od oko 150 grama prodat je u Dvoru u Hrvatskoj zašto su zaradili oko 9.750 evra", rekao je izvor "Glasa Srpske".

Dodao je da su prikupljeni podaci na osnovu kojih se Rikić sumnjiči i da je krajem decembra 2020. godine u Bijeljini preuzeo 400 grama kokaina koja je dovezena iz Srbije i prevezao u Banjaluku zašto je opet dobio 250 evra. Istražioci su došli do saznanja da je dio te droge od oko 100 grama prodat na teritoriji Novog Grada.

Prema njegovim riječima podaci koji su pribavljeni tokom istrage govore u prilog da postoje osnovi sumnje da su Popović i Nešković organizovali i planirali krijumčarenje migranata iz Pakistana, Avganistana, Indije, Eritreje, Kine, Maroka i drugih zemalja u BiH pa u Hrvatsku, a zatim preko Slovenije do Italije.

Istakao je da su Taškov, Rikić, Bojanić, Lazarević i još neka lica učestvovala su u prevozu migranata kroz Srpsku do Novog Grada odakle su preko Une prevoženi u Hrvatsku. Tom prilikom koristili su i "čistače" vozila koja su išla ispred njih kako bi ih upozorili na policiju.

"Osumnjičeni su migrante iz Novog Grada čamcima prebacivali na teritoriju Hrvatske preko rijeke Une ili u specijalno izređenim prostorima takozvanim 'štekovima' u automobilima. Nakon prebacivanja preko granice migrante su automobilima ili kamionima u skrivenim bunkerima prebacivali na područje Italije, koja im je bila krajnja destinacija", otkriva izvor blizak istrazi.

On je pojasnio da su članovi grupe koja je razbijena u akciji "Vertigo" ubacivali u legalne tokove kupujući između ostalog i skupocjena vozila.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koje sprovelo akciju saopšteno je da uhapšene u akciji "Vertigo" terete za organizovani kriminal, neovlašten promet opojnim drogama, krijumčarenje lica i pranje novca.

Naveli su da osumnjičene terete da su pomenuta krivična djela počinili od 2020. do 2024. godine.

Akciju "Vertigo" sproveli su pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a RS u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, policijskim upravama Prijedor, Banjaluka, Bijeljina i Zvornik, te pripadnicima Specijalne antiterorističke jedinice i Žandarmerijom, a pod nadzorom Tužilaštva BiH. Prilikom sprovođenja akcije "Vertigo" ostvarena je i saradnja sa Evropolom, policijama Hrvatske, Slovenije i Italije.

