Novi detalji nestanka bebe u Foči: Majka radi u bolnici

FOČA – Kako nezvanično saznajemo, majka nestale bebe iz Foče, zaposlena je u Univezitetskoj bolnici u ovoj opštini.

Ovu informaciju dobili smo iz više izvora, koji su željeli ostati anonimni.

S obzirom da je slučaj vezan za Foču, pokušali smo sve provjeriti sa Nenadom Lalovićem, direktorom Univerzitetske bolnice u Foči, koji je za "Nezavisne novine" kazao da je sa slučajem upoznat iz medija.

"Mi smo o tome čuli iz medija i iz samog grada. Nikakvu zvaničnu informaciju nemamo. Čekamo zvaničnu informaciju iz MUP-a i Tužilaštva", rekao je Lalović.

Na informacije da se radi o ženi koja je zaposlena u zdravstvenoj ustanovi kojom rukovodi, Lalović poručuje da ne može ništa reći dok se ne oglase nadležne pravosudne i policijske institucije.

"Ne mogu to da komentarišem. Postoje određeni nagovještaji, ali ne mogu pričati o tome dok tužilaštvo ne podnese krivičnu prijavu i pokrene postupak. Čekam izjavu tužilaštva i onda možemo komentarisati sve. Osoba na koju se sumnja jeste zaposlena u bolnici Foča, ali se to sumnja, tako se može sumnjati i da sam ja na Marsu, ali nisam, evo me sjedim ovdje. Ništa ne želim da komentarišem bez zvaničnog saopštenja tužilaštva i dok se ne završi istraga", poručio je Lalović.

Podsjećamo, ATV je prenio da je novorođenče iz Foče misteriozno je nestalo nakon porođaja, a da policija i tužilaštvo mjesecima pokušavaju da utvrde da li je beba mrtva ili je eventualno postala žrtva trgovine djecom.

Istraga je pokrenuta u februaru ove godine, nakon što je žena iz Foče rodila muško novorođenče, a trudnoću i porođaj je, tvrde, navodno krila od porodice jer, kako se sumnja, otac bebe nije njen suprug.

Iz MUP-a RS potvrđeno je za "Nezavisne novine" da se intenzivno radi na predmetu nestanka bebe u Foči, kojoj se nakon što se rodila, gubi svaki trag.

"Policija ima otvoren predmet u vezi sa jednom ženskom osobom, za koju je utvrđeno da se porodila, ali da djeteta nema", rečeno je za "Nezavisne novine".

Vezane vijesti:

U Foči nestala beba, policija istražuje slučaj

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.