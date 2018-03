Novinar "Nezavisnih" na terenu kojim se traga za odbjeglim Hasanbašićem

DOBOJ - Mustafa Hasanbašić iz Tešnja za kojim policija traga više od 24 časa digao je na noge i mještane sela Donji Rakovac, kod Maglaja jer je lokalnim putem, tvrde mještani projurio otetim taksi vozilom.

To nam nisu mogli potvrditi službenici policije FBiH, PU Maglaj koje smo zatekli na punktu u tom selu, gdje naoružani dugim cijevima kontrolišu svako vozilo koje naiđe.

Upozorili su nas da dalje možemo samo na vlastitu odgovornost, te na naše uporno insistiranje da sa njima u vozilu krenemo u obilazak terena, ljubazno kazali da to nije moguće.

Entitetska granica je od punkta udaljena petnaestak kilometara, ali je put veoma loš, i bez terenca se, rekli su nam nije se moguće kretati vrletima Ozrena, gdje je Hasanbašić zadnji put viđen.

Ipak, zahvaljujući Muniri Bošnjak, iskusnom lovcu i dobrom poznavaocu terena krenuli smo njenim terencem u pravcu lokaliteta Rajčevo, gdje je bjegunac ostavio oteto taksi vozilo, i krenuo dalje u bijeg.

"Komšinice su mi ispričale da je juče popodne taksi velikom brzinom projurio selom, ja to nisam vidjela jer sam muža vozila kod ljekara, ali one se svaki dan šetaju i vidjele su auto koje je projurilo. Još su se pitale kako je moguće da nije udario u neku od kuća jer ima krivina, a vozio je brzo", priča Munira.

Njena kuća se nalazi u neposednoj blizini policijskog punkta u Donjem Rakovcu, ali je to, kaže nije uplašilo. Gdje bi bjegunac mogao da bude, ona ne zna, ali zna da na hranu i vodu može da računa.

"Tu ima dosta vikendica, u kojim ljudi ostavljaju hranu. Tako i ja isto činim, pa ako je ostao bez hrane može je naći u tim vikendicama. A i vode ima na sve strane jer ima rijeka, i potoka", kaže Munira, te dodaje da je u petak ovo područje nadlijetao i helikopter.

Njen suprug Kasim Hajdić zbog zdravstvenih tegoba nije krenuo sa nama, ali je kazao da je teren na kojem se Hasanbašić nalazi veliki, i da on to najbolje zna jer je iskusan lovac koji ga je više puta obišao.

"To je Ozren, ima 30 kvadratnih kilometara, dosta je pristupačan, može se ići autima. On može ići tim putem i za Tuzlu, i za Gračanicu. Ali ne može on dugo. Vode ima, što se toga tiče, ima izvora, ali što se tiče hrane, mora se spustiti (do kuća i vikendica) da bi je našao", kazao je Kasim.

Njegova supruga nas je vozila odmah iza policijskog terenca koji je krenuo u ophodnju, a usput smo sreli nekoliko vozila, kao i dvoje biciklista koji su upozoreni da se vrate.

"Ovaj kombi koji smo prošli su ljudi koji idu po vodu. Tu ima izvor, zove se Megara, i oni tu zahvataju vodu i voze u kanisterima za fabriku u Maglaju. To je najbolja voda", navodi Munira.

Iako je put u veoma lošem stanju zbog izvlačenja balvana iz ovdašnjih šuma, topljenja snijega, nabujalih potoka, i lokalne rijeke Jablanice uspjeli smo da se dokopamo raskrsnice puteva koji vode ka Brezicima, Okolištu i Doboju. Dalje nismo išli, ali smo se na licu mjesta uvjerili da je teren surov za preživljavanje.

Temperatura je znatno niža, snijeg u pojedinim dijelovima se još uvijek nije otopio, a na pojedinim dionicama su vidni i odroni kamenja na putu.