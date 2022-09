Novitović na slobodi, ali mu zabranjena direktorska fotelja

BANJALUKA - Odlukom Okružnog suda u Banjaluci, Milan Novitović, vršilac direktora Republičke uprave civilne zaštite, pušten je na slobodu, ali mu je zabranjeno da obavlja tu funkciju.

Novitović je, podsjetimo, uhapšen zbog zapošljavanja partijskog kolege iz Ujedinjene Srpske, Branislava Zeljkovića, koji je ranije hapšen, a nedavno i optužen zbog sumnje u malverzacije pri nabavci medicinske opreme za potrebe Instituta za javno zdravstvo RS, na čijem je čelu bio.

Osim zabrane obavljanja funkcije vršioca dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite, sud mu je zabranio i sastajanje i kontaktiranje sa N.Ć., D.K., P.S., Ž.J., A.M., A.D., Ž.L., A.T., Lj.S., R.V., A.Š. i Ž.Đ.

"Njima se osumnjičeni ne smije približiti na udaljenost manjoj od 30 metara, ma gdje se oni nalazili, te sa njima ne smije uspostavljati kontakte putem sredstava telekomunikacija. Osumnjičeni je upozoren da će mu biti određen pritvor ako prekrši mjere zabrane", naveli su iz Okružnog suda u Banjaluci.

Mjere zabrane, dodaje se, mogu trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravosnažnosti presude ako mu nije izrečena kazna zatvora, ili do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora, ako je ona izrečena.

"Sudija za prethodni postupak će svaka dva mjeseca ispitati da li je još potrebna primjena mjera zabrane koje su određene", naveli su iz Okružnog suda u Banjaluci.

Nebojša Pantić, Novitovićev advokat, rekao je za "Nezavisne novine" da je za njega očekivana sudska odluka da Novitovića pusti na slobodu.

"Međutim, potpuno je nenormalno to da mu je zabranjeno obavljanje funkcije v.d. direktora Republičke uprave civilne zaštite. Ja moram da pročitam tu odluku, odnosno njeno obrazloženje, da bih vam dao opširniji komentar", rekao je Pantić, dok je Novitovićev telefon, čiji smo komentar takođe pokušali dobiti, bio nedostupan.

S druge strane, iz Republičkog javnog tužilaštva kažu za "Nezavisne novine" da nisu nezadovoljni ovom sudskom odlukom.

"Tom sudskom odlukom potvrđena je osnovana sumnja da je počinjena zloupotreba službenog položaja i ovlaštenja, ali se Sud odlučio na blaže mjere kažnjavanja kojim će se postići ista svrha", rekli su iz Tužilaštva.