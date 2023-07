Nožem pokušala ubiti mladog rukometaša

ZVORNIK - Okružni sud u Zvorniku potvrdio je optužnicu Okružnog javnog tužilštva (OJT) Bijeljina protiv Ivane Lakić iz Zvornika koja se sumnjiči za pokušaj ubistvo mladog rukometaša Nikole Tomića.

Kako su objavili iz OJT Bijeljina, Lakićeva je 16. aprila ove godine oko dva časa u Ulici Braće Jugovića u Zvorniku ispred benzinske pumpe "Nešković" uočila N.T. kojem se iz taksija u kojem je bila povišenim tonom obratila govoreći:

"Pomjerite se, je..m vam majku, izaći ću i pobit ću vas sve".

Dalje se u optužnici navodi da je zatim je izašla iz vozila i krenula prema N. T..

"Potom se vratila do vozila, te iz svoje torbice uzela jedan čelični nož dužine sječiva deset centimetara, te ponovno krenula i prišla do N. T., te iz neposredne blizine, iako je bila svjesna i znala da zamahivanjem nožem u vitalne dijelove tijela N.T., može usmrtiti, a što je i htjela, zadala mu ubodnu ranu lijevu stranu vrata u nivou grkljana, uslijed čega je zadobio tjelesne povrede u vidu rasjekotine lijeve strane vrata u središnjem dijelu (predio vratnih arterija i vena) s rasjekotinom mišića lijeve strane vrata, a koje povređivanje je moglo dovesti do presjecanja vratne areterije i vene što bi dovelo do naglog iskrvavljenja i smrtnog ishoda za oštećenog, nakon čega je nastavila fizički nasrtati na oštećenog upućujući mu prijetnje i psovke", naveli su iz Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.

Podsjećamo, nakon ovog događaja oglasili su se iz Rukometnog kluba "Drina" iz Zvornika, čiji je Tomić rukometaš.

"Hladnim oružjem napadnut je naš rukometaš Nikola Tomić koji je tom prilikom zadobio povrede u predjelu vrata u vidu ozbiljne posjekotine. Na našu sreću, ako se to srećom može nazvati, Nikola je nakon hladnokrvnog napada ubrzo zbrinut u JZU Bolnica Zvornik. Iskreno se nadamo da će nadležne institucije najstrože kazniti ovakav vid nasilničkog ponašanja. Bio je ovo napad na jednog mladog i perspektivnog sportistu, željnog igre i dokazivanja, a na njegovom mjestu mogao je biti bilo ko od nas. Najiskrenije se nadamo da se ovako nešto više nikada neće ponoviti. Našem Nikoli želimo brz oporavak i da se što prije vidimo na parketu", rečeno je u saopštenju rukometnog kluba "Drina" Zvornik.