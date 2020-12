Objavljen foto-robot nestalog Samira Šarčevića

SANSKI MOST - Potraga za nestalim Samirom Šarčevićem (45) iz Sanskog Mosta, koja intenzivno traje već punih šest dana, do sada nije dala nikakve rezultate, a u proces traženja su uključeni i i pripadnici Gorske službe za spašavanje sarajevske općine Novi Grad, koji su u protekli utorak stigli u Sanski Most.

Pretraženo je više desetina kvadratnih kilometara prostora koji se prostire od sela Kijeva prema susjednim selima, obzirom da poslednje pouzdane informacije govore kako je Šarčević poslednji put upravo viđen na tom prostoru.

Međutim, potraga na terenu, iako je korišten veliki broj dronova, te psi tragači, bila je bezuspješna.

Podsjećamo da osim spasilaca iz Sarajeva, u potrazi sudjeluju i pripadnici policije, Kluba ekstremnih sportova "Kondor", porodice i prijatelja nestalog, te sanski lovci. Kako saznajemo iz izvora bliskih istrazi, plan je da se u narednom periodu proširi područje koje će biti obuhvaćeno pretragom, a građani se mole da spasiocima daju samo provjerene i pouzdane informacije kako se potraga ne bi navodila u krivom smjeru.

U ovome trenutku postoje pretpostavke kako je Šarčević mogao preći veliku razdaljinu, a možda se uputio i na teritoriju Republike Srpske.

Obzirom da je do sada bilo dosta informacija koje bi upućivale na krivi trag, načinjen je foto robot nestalog Šarčevića u odjeći u kojoj je poslednji put viđen.

U trenutku nestanka on je na sebi imao žutu jaknu fluroscentne boje, crnu trenerku i šubaru na glavi. Iz tima koji vrši traganje zamolili su sve građane koji imaju bilo kakve informacije o nestalom Šarčeviću da to prijave.

Potragu otežavaju teški vremenski uslovi i niske temperature. Podsjećamo da se radi o osobi s poteškoćama u razvoju, a i ranije se znalo dešavati da odluta od kuće