Očevidac opisao užas tokom kojeg su poginuli supružnici Hršum

ISTOČNO SARAJEVO - Dejan Granić, vozač koji je očevidac saobraćajne nesreće u kojoj su poginuli supružnici Hršum, Danijela (42) i Dario (50), te stravične scene nazvao je riječju "užas" i naglasio da je vozilo, u kojem su Hršumi bili kobnih momenata, nakon sudara letjelo četiri do pet metara unazad.

Granić je u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu svjedočio u procesu u kojem se, za izazivanje ove nesreće, sudi Sarajliji Amiru Kujoviću (37), a koji je, prema optužnici, vozeći pijan i nedozvoljenom brzinom mercedes GLC 350, prešao u suprotnu traku i udario u audi u kojem su bili supružnici Hršum.

Granić je, kako se prisjetio, vozio svoj automobil tridesetak metara iza automobila u kojim su bili Hršumovi. Sudeći prema njegovim riječima, Kujović je vozio obijesno i pri takvoj vožnji ovakav epilog je bio neizbježan.

Njegovim svjedočenjem nastavljeno je danas suđenje Kujoviću, dok je prošlo ročište održano 8. februara, a porodice stradalih o tome uopšte nisu bile obaviještene, pa nisu ni prisustvovale prošlom, jako bitnom ročištu.

"Sud nas je obavijestio da je zamjenik tužioca Halida Vrabac, koja je trebala odnosno bila obavezna da nas obavijesti o ročištu, propustila da to uradi. Ogorčeni smo zbog ovakvog nemara. Smatramo to ogromnim propustom. Njima je to tek jedan od predmeta, a mi smo izgubili svoje najmilije koje nikad nećemo prežaliti", ističu ožalošćene porodice u izjavi za "Nezavisne novine".

Ističu da je tog, 8. februara, bilo najvažnije ročište, pošto su svjedočili vještaci medicinske struke koji su radili obdukciju tijela Danijele i Daria.

"Šta ako nas djeca naših Danijele i Daria, za pet ili deset godina, budu pitala zašto nismo bili na tom bitnom ročištu", pita Miloš Dragović, Danijelin otac. On i Dariov otac Ratko Hršum danas su Okružnom javnom tužilaštvu Istočno Sarajevo podnijeli zahtjev da im se omogući transkript sa ročišta održanog 8. februara.

"Mi smo 7. oktobra 2021. godine imali sastanak sa Senaidom Ibrahimefendićem, predsjednikom Okružnog suda Istočno Sarajevo, na okolnosti da nismo bili pozvani na prethodno ročište od strane tadašnjeg tužioca Jasmina Šoše i na tom sastanku nam je rečeno da nam se to nikada više neće dogoditi", navodi se u zahtjevu, koji je u posjedu "Nezavisnih novina".