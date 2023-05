Odborniku za nasilje prijeti od dvije do 10 godina zatvora

STANARI, BANJALUKA - Bude li optužen, od dvije do deset godina zatvora zaprijećeno je Branislavu Bjeličiću, odborniku u Stanarima, osumnjičenom da je pretukao suprugu Miru, te njene roditelje i sestru, potvrdili su izvori "Nezavisnih novina".

Kompletiranje izvještaja protiv Bjeličića juče je bilo pri kraju, a Tužilaštvu će biti prijavljen za član 190 Krivičnog zakonika Republike Srpske, odnosno za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

"Biće prijavljen za stav 3 ovog člana. U tom stavu se navodi: ako je usljed ovog krivičnog djela nastupila teška povreda ili teško narušavanje zdravlja ili je to učinjeno prema djetetu ili u prisustvu djeteta, učinilac će biti kažnjen zatvorom od dvije do deset godina", kaže sagovornik "Nezavisnih novina".

Bjeličić je, podsjetimo, bio kadar Ujedinjene Srpske, iz koje je isključen nakon što je njegova supruga istupila u javnost i ispričala šta se, kako tvrdi, dešavalo 12. maja, kada je on, prema njenim riječima, krvnički pretukao nju i članove njene porodice.

Prvo je, tvrdi Bjeličićeva, počeo nju da tuče, udarajući je šakama u glavu, i sve to pred njihovom bebom. Dodala je da je u blizini bila njena majka, koja je potom pritrčala da je brani, a on ju je udario šakom te je ona pala na put.

U međuvremenu je, dodaje, došla i njena sestra, koja je na štrik kačila bebin veš.

"Ona je došla, a on je i nju pesnicom udario i ona je pala. Tata je to čuo, pritrčao, te je i njega oborio. Ja sam prišla, mene je udario, pala sam. Kako se ko dizao, on je prilazio i tukao nas. Trajalo je to oko pet minuta, a beba je bila sama u autu i plakala, još otkopčanog pojasa, mogla je čak da ispadne iz auta", navela je Mira Bjeličić.

Bjeličić, s druge strane, tvrdi da su oni njega napali, a da se on branio. Tvrdi da su u naguravanju dva puta padali pa je tako došlo do povreda, a ne od njegovih udaraca, a ako je nekoga, kako kaže, zakačio, "izvinjava se jer to nije htio".

"Ja sam otišao po dijete, što smo se i dogovorili. Međutim, dolje me ta porodica dočekala, napala, njih svih četvoro, poderali su mi majicu, izgrebali me po leđima, prsima i licu, oborili me dva puta na lokalni put. Ja sam se branio od njih, otrgao, sjeo u auto, iz kojeg je dijete neko već izvadio, te otišao direktno u Policijsku stanicu i prijavio to", rekao je Bjeličić za "Nezavisne novine".

Ubrzo nakon toga stigla je informacija iz Ujedinjene Srpske da je on isključen iz te stranke.

"Branislav Bjeličić, član Opštinskog odbora Stanari i odbornik u Skupštini opštine Stanari, isključuje se iz stranke Ujedinjena Srpska zbog teže povrede discipline, grubog kršenja Statuta i nulte tolerancije stranke prema počiniocima porodičnog nasilja", poručili su iz Ujedinjene Srpske, a ta odluka je odmah stupila na snagu.

Kako su dodali, Bjeličić ima pravo žalbe Glavnom odboru stranke u roku od 15 dana od dana prijema ove odluke.