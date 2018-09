Odbrana Sanjina Sefića: To je mogao biti bilo ko

SARAJEVO - Odbrana Sanjina Sefića danas je iznijela završne riječi kojima je okončan proces koji se vodio protiv njega, a Tužilaštvo Kantona Sarajevo ga tereti da je 10. oktobra 2016. godine u ulici Zmaja od Bosne u Sarajevu, automobilom usmrtio studentkinje Selmu Agić i Editu Malkoč.

Tužilaštvo je takođe sumnjičilo i njegove saučesnike Saru Sefić, Sauda Nišića, Amara Sadikovića i Dinu Alića.

Odbrana svih optuženih danas je tražila oslobađajuću presudu za njih, pritom navodeći različite iskaze i objašnjenja, a nakon što je prije dvije sedmice Tužilaštvo KS-a iznijelo svoje završne riječi u ovome predmetu.

Najprije je Amir Hadžić, advokat Sauda Nišića kazao kako Tužilaštvo KS-a nije dokazalo da je njegov branjenik sakrio, odnosno preparkirao automobil golf 6 kojim je upravljao Sanjin Sefić u noći saobraćajne nesreće.

"Moj branjenik predstavlja kolateralnu štetu za ovaj slučaj i tražimo oslobađajuću presudu. Također moram kazati da se on tokom cijelog suđenja ponašao krajnje korektno te da je izrazio saučešće porodicama oštećenih", kazao je Hadžić.

Advokat Amara Sadikovića, Rusmir Karkin je za svog branjenika takođe tražio oslobađajuću presudu, navodeći pri tome kako kako Tužilaštvo KS nije dokazalo da je on kriv te da im se iznesene tvrdnje ne poklapaju uzastopno tokom glavnih pretresa.

"Niti jedna tačka u optužnici se ne odnosi na njega. U njoj se navodi da je pomagao optuženom nakon izvršenja krivičnog djela i to je jedino što mu se stavlja na teret. Tužilaštvo također nije dokazalo da je optužena Sara Sefić kontaktirala Sadikovića i Nišića te je kazala da je s optuženim Sanjinom Sefićem. Moj branjenik nije znao da se ona u tom trenutku nalazi s njim, kao i to da je Sefić počinio krivično djelo izazivanje saobraćajne nesreće. Tužilaštvo je jedino kao dokaz uložilo listing telecom operatera, ali i to ništa nije dokazalo. Tražim da se oslobodi", kazao je u svojim završnim riječima Rusmir Karkin.

Treći optuženi u navedenom slučaju je Dino Alić, a njegov advokat Tarik Čengić, danas je rekao da se njegovom branjeniku na teret stavlja pomoć počiniocu nakon izvršenja krivičnog djela.

"U optužnici se navodi da je Sara Sefić zvala Dinu Alića i Amara Sadikovića da dođu u šoping centar Grbavica, a oni u tom trenutku nisu znali da je Sanjin Sefić počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret. Oni u tom slučaju ne bi došli i pružili mu bilo kakvu vrstu pomoći. Tužilaštvo nije izvelo niti jedan valjan dokaz, a koji se odnosi na dešavanja nakon saobraćajne nesreće. Oni su pokazali samo određene SMS poruke i listing poziva. Navedeni su brojevi telefona koje ne koristi Dino Alić i nije dokazano ko koristi te brojeve telefona. Dobro se zna koji telefon je prilikom vještanja izuzet od Sare Sefić i koji broj ona koristi. Od Alića su oduzeti telefoni Alcatel i LG i oni su bili predmet vještačenja. Ne postoji nijedna validna SMS poruka koja bi Alića dovela u vezu s ovim slučajem. Alić nije imao saznanja o nesreći niti bilo šta što bi upućivalo na to. Sve je zasnovano na pretpostavkama i predlažem da se moj branjenik oslobodi", kazao je u završnim riječima Čengić.

Advokat optužene Sare Sefić, Safet Medošević, tvrdi kako nadležno tužilaštvo nije do kraja dokazalo da je njegova branjenica počinila bilo kakvo krivično djelo.

"Njen telefon nije vještačen, a Tužilaštvo KS je tokom istrage kazalo i navodilo neki broj s kojeg je Sara navodno slala SMS poruke. Nije dokazano da je Sara počinila krivično djelo, a što je propust Tužilaštva KS, kao ni to da se ona sa Sanjinom našla u šoping centru na Grbavici. Dokazi nisu dovoljno uvjerljivi i nema njene krivične odgovornosti te tako tražimo oslobađajuću presudu", rekao je Medošević te istaknuo ranije navode tužilaštva kako se Sara Sefić niti jednog trenutka nije podsmijavala porodici oštećenih, a što advokat smatra klevetom na njen račun.

Na kraju, svoje završne riječi iznio je i Kerim Čelik, advokat optuženog Sanjina Sefića, na početku kazavši kako je vještačenje vještaka saobraćajne struke Ševala Kovačevića u ovom predmetu bilo neutemeljeno.

"On je tokom pretresa mijenjao svoje iskaze i potpuno je nejasno gdje se dogodio udarac na automobilu golf 6. Vještak nije naveo koje je dokaze koristio prilikom svojih iskaza. Tužilaštvo također nije jasno navelo koji su svjedoci bili prisutni u trenutku saobraćajne nesreće na mjestu događaja. Tužilaštvo je u svojim iskazima navelo je Sefić priznao izvršenje krivičnog djela, a što nije tačno - on je priznao samo da se dogodila saobraćajna nesreća u noći 10. oktobra 2016. godine. Tužilaštvo tako želi deskriditirati vještaka Milana Vujoševića navodeći kako je on ranije imao saobraćajnih nesreća. Nije tačno da je moj branjenik Sanjin Sefić nakon saobraćajne nesreće otišao da se kocka, on je u kasino otišao kako bi obavio telefonski poziv. Izražavamo saučešće porodicama oštećenih i nadamo se da će kazna biti pravična jer jedino takva i treba biti", rekao je Čelik.

Prema njegovim riječima, saobraćajna nesreća kobne noći se nije dogodila ni približno onako kako je Tužilaštvo Kantona Sarajevo opisalo u optužnici. Čelik je naveo kako je pristup tužilaštva cijelom slučaju bio neprofesionalan.

"Te noći na Sefićevom mjestu je mogao biti bilo ko od nas, a znamo da su saobraćajne nesreće u našem gradu, ali i cijelom svijetu dosta česte i veliki broj ih je sa smrtnim ishodom. Sefić je s mjesta nesreće pobjegao iz straha, jer je to prva reakcija koja se budi u čovjeku nakon takvog događaja, a tek poslije je shvatio šta je uradio. On je u javnosti predstavljen kao neko ko zaslužuje najstrožiju kazna i također kao zločinac. Moram se osvrnuti na brojne medijske natpise i novinare koji su izvještavali neprofesionalno i senzacionalistički. Jedan medij također je napravio i anketu da ljudi glasaju o ishodu suđenja, što je krajnje neprofesionalno. Brojni državni zvaničnici su se oglasili povodom ovoga slučaja, također ga osuđujući, što nije ispravno. Tadašnji komesar MUP-a KS Vahid Ćosić je kazao kako je Sanjin Sefić to tada imao 18 krivičnih prijava, a što je poslije demantirala glavna kantonalna tužiteljica Dalida Burzić. Oni su se bazirali samo na navode vještaka Ševala Kovačevića koji je tokom suđenja mijenjao svoje iskaze i oni se ne mogu uzeti kao valjani", rekao je u završnim riječima advokat Čelik i tražio da se Sanjin Sefić pusti na slobodu.

Na kraju je kazao kako se ni iskazi svjedoka ne mogu uzeti kao valjani, jer su ih oni nekoliko puta mijenjali tokom suđenja.

Presuda u predmetu Sanjin Sefić je zakazana 26. septembra u 10 sati u Kantonalnom sudu u Sarajevu.

