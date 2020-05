Odloženo suđenje za ubistvo Slaviše Krunića

BANJALUKA - Iako je bilo zakazano za ponedjeljak, suđenje optuženima za ubistvo Slaviše Krunića i njegovog člana obezbjeđenja Žarka Pavlovića te ranjavanje vozača Gorana Ilića ipak je odloženo za 21. maj.

U ovom slučaju optuženi su Benedi Đukanović, Emilio Baldo (53) i Rodoljub Gajić (35).

Kako su nam potvrdili iz Okružnog suda u Banjaluci, suđenje je odgođeno na zahtjev jednog branioca, a s tim su se saglasili i ostali branioci.

"Razlog za odgađanja ročišta je podnesak branioca optuženog B.Đ., u kojem se predlaže da se nastavak glavnog pretresa odgodi do ukidanja vanrednog stanja u Republici Srpskoj, ili do stabilizacije epidemiološke situacije. Optuženi B.Đ., koji se nalazi u pritvorskoj jedinici KPZ Banjaluka, predlaže da se glavni pretres ne održi 11. maja jer se za to nisu stekli uslovi. S navedenim prijedlogom saglasili su se i branioci optuženih E.B. i R.G.", saopšteno je iz Okružnog suda u Banjaluci.

Posljednje ročište u ovom predmetu je nakon odgađanja i prekida održano 9. marta, nakon čega je zbog pandemije suđenje prekinuto.

Krunić i Pavlović ubijeni su lani 22. aprila u blizini Krunićeve kuće u Glamočanima, kod Laktaša.

Tada je ranjen njegov vozač Ilić, a u razmjeni vatre ubijen je napadač Željko Kovačević.

Prema optužnici Đukanović i Baldo su organizovali i pripremili zločin zajedno sa Kovačevićem.

U optužnici je navedeno da su ubistvo izvršili Đukanović i Kovačević, koji su iz automatskih pušaka ispalili najmanje 36 hitaca na džip u kojem se nalazio Krunić. Baldo je bio osmatrač i dojavio je kada je Krunićevo vozilo krenulo u zasjedu. Gajića, Krunićevog radnika i člana ličnog obezbjeđenja njegove supruge i djece, terete za pomaganje u izvršenju ubistva.

On je prema optužnici Kovačeviću odavao informacije o kretanju i navikama Krunića da bi mu ovaj oprostio dug.