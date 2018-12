Određen jednomjesečni pritvor inspektoru SIPA

SARAJEVO - Sud Bosne i Hercegovine je, odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BiH za određivanje pritvora prema osumnjičenom Darku Marčetiću i mjera zabrane prema osumnjičenom Adnanu Aličiću, donio rješenje kojim je u cijelosti usvojen prijedlog Tužilaštva Bosne i Hercegovine, te je prema Marčetiću određen pritvor.

Pritvor je određen zbog bojazni od uticaja na svjedoke, prikrivanja ili uništavanja dokaza. Pritvor prema tom rješenju može trajati najduže jedan mjesec računajući od dana lišenja slobode, odnosno do 6. januara 2019. godine ili do nove odluke Suda.

Osumnjičenom Adnanu Aličiću Sud je odredio mjere zabrane, i to: putovanja, sastajanja sa određenim osobama, te obavezu javljanja određenom državnom organu.

Izrečene mjere zabrane će trajati dok za njima postoji potreba, a najduže do pravosnažnosti presude ako nije izrečena kazna zatvora, a najkasnije do upućivanja na izdržavanje kazne ako je izrečena kazna zatvora, odnosno do drugačije odluke Suda.

Kontrola opravdanosti tih mjera vršiće se svaka dva mjeseca, a osumnjičenom se može odrediti pritvor ukoliko ne bude postupao u skladu sa svim izrečenim mjerama zabrane.

Utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da je inspektor SIPA Darko Marčetić počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja, a Adnan Aličić krivično djelo iznuda, saopšteno je iz Suda BiH.