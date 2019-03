Određen pritvor zbog seksualnog zlostavljanja maloljetne kćerke

BANJALUKA - Banjalučka policija tokom vikenda uhapsila je tridesetšestogodišnjaka osumnjičenog za obljubu svoje četrnaestogodišnje kćerke u njihovoj kući.

On je, kako saznajemo, uhapšen u subotu i saslušan je u banjalučkom Okružnom tužilaštvu, da bi potom ova pravosudna institucija zatražila od Okružnog suda u Banjaluci određivanje pritvora, što je na kraju i učinjeno.

Otac je, kako saznajemo, uhapšen čim se vratio u BiH jer je za njim bila raspisana centralna potjernica budući da je bio u inostranstvu.

"Osumnjičenog terete za krivična djela obljuba djeteta mlađeg od 15 godina i upoznavanje djeteta s pornografijom", rekli su Tužilaštvu.

Iz Tužilaštva su naglasili da u cilju istrage i zaštite maloljetne žrtve ne mogu davati detaljnije informacije.

Podsjećamo, banjalučka policija je nakon što je dobila prijavu o polnom nasilju oca nad kćerkom u Banjaluci u saradnji s nadležnim organom socijalnog staranja i pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka provjerila njene navode. U javnosti je prošle sedmice odjeknula informacija da je jedan Banjalučanin mjesecima imao polne odnose sa 14-godišnjom kćerkom dok su sami bili kod kuće. On je navodno iskoristio odsustvo supruge, koja je sa drugim djetetom bila u bolnici, i tada imao seksualne odnose sa svojom kćerkom. Majka, kako saznajemo, nije znala da joj kćerku napastvuje suprug.

Ovaj monstruozan slučaj otkriven je kada se četrnaestogodišnjakinja povjerila svojim školskim drugaricama kada su razgovarale na temu seksualnog obrazovanja učenika. Prijateljice su djevojčicu ohrabrile da sve prijavi rukovodstvu škole i otišle s njom da to i urade. Nakon toga su iz škole alarmirali policiju. O svemu je obaviješten i banjalučki Centar za socijalni rad. Nezvanično saznajemo da su medicinski nalazi potvrdili da je djevojčica bila žrtva seksualnog zlostavljanja.

Prema Krivičnom zakoniku RS, ukoliko neko obljubi dijete mlađe od 15 godina i tu radnju izvrši srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stepena, može mu biti izrečena kazna zatvora od pet do 15 godina, dok za upoznavanje djece s pornografijom može dobiti od šest mjeseci do tri godine.