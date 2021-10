Održano ročište u predmetu "Memić": Tužilac tvrdi da je napadnut zaštićeni svjedok

SARAJEVO - U Sudu Bosne i Hercegovine danas je završeno ročište u predmetu "Dženan Memić".

U tom predmetu optužnica je podignuta protiv Alise Ramić, Zijada Mutapa, Hasana Dupovca, Muamera Ožegovića i Josipa Barića.

Čitanjem optužnice i uvodnim riječima Tužilaštva i odbrane danas je počeo glavni pretres u pomenutom predmetu u kojem se optuženi terete za prikrivanje dokaza o smrti Dženana Memića. Tužilaštvo BiH najavilo je svjedočenje 88 svjedoka, od njih je 16 pod zaštitom te 166 materijalnih dokaza.

Tužilac Ćazim Hasanspahić je kazao da smatra da Sud treba produžiti mjere zabrane, pogotovo zbog činjenice da je, kako je rekao, napadnut jedan od zaštićenih svjedoka.

"Tužilaštvo, u saradnji sa nadležnim organima, ispituje ovaj slučaj. Mi ne tvrdimo da neko od optuženih stoji iza napada, ali se treba sve ispitati", kazao je Hasanspahić.

Odbrane optuženih iznijele su prigovore s obzirom na to da smatraju da Tužilaštvo BiH nema nadležnost za suđenje u tom predmetu, optužnicu su nazvali sramotnom.

Nastavak suđenja zakazan je za 14. oktobar, a kao prvi svjedok najavljen je Muriz Memić.

Optuženi su se ranije izjasniji da nisu krivi ni po jednoj tački optužnice. Oni su bili u pritvoru do 16. jula kada ih je Sud BiH pustio da se brane sa slobode uz mjere zabrane.

Dženan Memić je stradao u februaru 2016. godine. Zajedno s njim, u ilidžanskoj Velikoj aleji bila je Alisa Mutap. Uslijed zadobijenih povreda, Dženan Memić je preminuo u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu sedam dana kasnije.

Arijana Memić, sestra Dženana Memića, komentarišući današnje ročište i teze odbrane, u izjavi novinarima kazala je da ne zna da li porodicu od više išta može iznenaditi.

"Osporavali su i nadležnost Suda BiH. Tužioci će na narednom ročištu dostaviti dokaze po kojima su i Apelaciono vijeće i Ustavni sud BiH utvrdili nadaležnost ovoga suda na ovome predmetu. Od obrane Josipa Barića čuli smo kako su oštećeni samo oni koji sjde na opuženičkim klupama. Ja ne znam kako više ti ljudi imaju srama, kako ih nije stid da takve nebuloze iznose, nemaju trunku saosjećanja prema našoj porodici. Ne moraju imati ni prema nama, ali da ne saosjećaju s nečijim ubijenim djetetom…", ogorčena je Memić.

Njen otac Muriz, koji danas nije mogao biti u sudnici, s obzirom da je svjedok, kazao je da će tokom svog svjedočenja iznijeti svoja saznanja – šta su mu pričali Hasan Dupovac i Zijad Mutap.

"Jasno je, oni su na optuženičkoj klupi. Dupovac to nije mogao ni u snu zamisliti. Mislim da Tužilaštvo ima dovoljno dokaza da to dokaže, vidjet ćemo kako će ići postupak, sudija Branko Perić važi za čestitog sudiju. Valjda ćemo ovo uspjesti dovesti do kraja, a oni mogu osporavati koliko hoće, ipak dokazi govore svojim jezikom”, rekao je Muriz Memić.

Kako je kazao, istraga ide dalje.

"Očekujemo uskoro otvaranje istrage za ubistvo. Ovdje je jasno da Dženana nema, dokazi s utu, valjda ćemo uspjeti sve dokazati, ali vidimo s kim imamo posla, kakvi su to nečasni ljudi", rekao je Memić.