Oglasila se policija o vršnjačkom nasilju u Banjaluci

BANJALUKA – Povodom vršnjačkog nasilja koje se sinoć desilo u blizini OŠ "Sveti Sava" na Laušu, oglasila se i policija, te naveli da im je ovaj slučaj prijavljen.

"Navedeni događaj je prijavljen Policijskoj upravi Banjaluka i službenici pod nadzorom tužioca za maloljetnike OJT Banjaluka preduzimaju neophodne mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti", navedeno je iz PU Banjaluka.

Napominju da je o navedenom obaviješten i Centar za socijalni rad Banjaluka.

Podsjećamo, kako su ranije "Nezavisne" objavile učenik Osnovne škole "Sveti Sava" u banjalučkom naselju Lauš napao je sinoć svog drugara iz razreda poslije nastave, na autobuskoj stanici.

Potvrdio je to za "Nezavisne novine" Miroslav Popržen, direktor ove škole i prema njegovim riječima, povrijeđeni dječak je trenutno kod kuće, i povrede nisu ozbiljne.

"Nema nekih lomova, povreda je bila klasični udarac u bradu, to je po izjavi majke, ja dječaka nisam vidio. Dječak je kod kuće, zbrinut je ", rekao je Popržen.

Napomenuo je da je dječak koji je napao drugara iz razreda već poznat po problematičnom ponašanju.

"Ima devijantno ponašanje i napravio je i drugi problem u školi, tako da će sutra biti sazvano nastavničko vijeće i biće mu izrečena mjera premještaj u drugu školu, nevezano za ovaj slučaj. Ne vjerujem da sinoćni napad ima veze sa prethodnim slučajem, a radi se o tome da je on u školu dan prije napada donio jedan metak, koji nije unosio u školski objekat. Metak je bio u dvorištu, pa su djeca prijavila učiteljici, i nakon toga sve je došlo do pedagoga i mi smo suptilno istražili kako je taj metak uopšte došao u dvorište. Njega su našla djeca četvrtog razreda i igrala su se sa metkom. Došli smo do saznanja da je metak upravo donio učenik koji je sinoć napao drugara ", rekao je Popržen.

