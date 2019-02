Oglasila se tetka Edina Gačića

Nisveta Ćatić, tetka ubice Edina Gačića, javila se iz Španije, gdje već godinama živi s porodicom.

S njom su razgovarali novinari "Dnevnog Avaza" nekoliko sati prije nego što je Gačić ubijen u policijskoj akciji kod Lepenice.

Kako pomenuti list prenosi, ona je rekla da je cijela porodica u šoku nakon saznanja o novim zločinima koje je njen sestrić počinio u Konjicu i Tarčinu.

"Ne znam šta da vam kažem, u šoku sam. Svi smo mi u očajnom stanju, cijela naša porodica. Ne može biti nikome teže nego nama, ali ne dao Bog ni stanje tih ljudi koji su izgubili članove obitelji. Ovo je velika tragedija i nema opravdanja za to što je počinio i sada, ali i ranije", ispričala je kroz suze Nisveta Ćatić, sestra Gačićeve majke Sifete, koju je on ubio 2002. godine u Zenici.

Ćatić je nastanjena u španskom gradiću Estepona, koji pripada oblasti Malage.

Prema njenim riječima, užas koji je Gačić ponovo napravio ubistvom dvoje ljudi za svaku je osudu.

"Ovo je užas. Nemam riječi. Ali, to što je on napravio i nije za osuditi, nego za ubiti. On ne treba da živi. To je tako. Svima nam je teško. Ali, šta drugo da kažem osim da smo svi šokirani", priča Ćatić.

(Avaz.ba)