Oglasio se Halid Muslimović: Hoćeš nekome da pomogneš, a on te iskoristi

BANJALUKA - Pjevač Halid Muslimović optužen je da je pretukao četrdesetpetogodišnju ženu, zbog čega je pod policijskom istragom.

Naime, njega je S. B. prijavila policiji, tvrdeći da ju je on 27. jula između dva i tri sata ujutru napao dok su se vozili od Kozarca, gdje je imao nastup, do Banjaluke.

U prijavi je navela da ju je, po dolasku u Banjaluku, izbacio iz automobila, pa je ekipa portala Pink.rs stupila u kontakt s Halidom, koji je ispričao šta se tačno desilo.

“Tako je to kad nekom hoćeš da pomogneš, pa te iskoristi. Napravio sam grešku, htio sam pijanoj i agresivnoj ženi da pomognem i da je odvezem do prvog taksija, ali sam je poslije odvezao do stana”, kaže pjevač i dodaje:

“Usput je ona bila agresivna i fizički i riječima. Kad je izašla iz auta, padala bi. Ja sam je ostavoio ispred zgrade, ali sam sutradan dobio priču lažnu da sam ovakav i onakav.”, kaže Muslimović.

On ženu koja je podnijela prijavu poznaje već neko vrijeme i znao je kako se ponaša kad popije, ali nije očekivao da će da uradi ovakvo nešto.

“Znam je jedno dvije i po godine i znam da je ona problematičan tip i da voli da popije. Popila je za dva sata flašu Čivasa. A meni žao bilo, noć je, htio sam da budem human, da nađem nekog taksistu da je odveze, ali ona nije htjela da izađe iz auta, htjela je da je ja odvezem kući. A onda su počele raznorazne za*ebancije, zato što je ona imala namjera druge vrste na koje ja nisam htio da pristanem”, ispričao je Halid za portal Pink.rs.

Kada je dobio poziv od policije, sam je otišao da da izjavu, i dalje iznenađen zbog toga što čuje.

“Nisam priveden, ja sam pozvan i otišao sam sam. Ja sam sutradan sam otišao, a ona je smislila kako će to ljudi napisati i kako će mi napakostiti. Meni to ne treba u životu”, rekao je on i dodao:

“Mnogo se ružno osjećam. Kad nešto uradim, onda stojim iza toga, onda kažem "jesam", ali ni kriv ni dužan hoćeš da pomogneš, a to ti se vrati kao bumerang. Žena je padala i udarala se i onda je sve to bacila na mene”, dodao je Muslimović.

