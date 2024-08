Oglasio se brat trostrukog ubice iz Sanskog Mosta

SANSKI MOST - Bio je vjernik, nikom nije učinio ništa nažao do sada, ne znam šta bih rekao, izjavio je brat Mehemeda Vukalića (61), domara Gimnazije u Sanskom Mostu, koji je juče ujutru upao naoružan automatskom puškom u tu vaspitno obrazovnu ustanovu, te ubio školskog direktora Nijaza Halilovića, profesoricu engleskog Gordanu Midžan te sekretaricu Nisvetu Kljunić.

"Da. Tačno je da je riječ o mom bratu. Ne znam ništa o tome. Doručkovao sam na balkonu i čuo sam isto što ste i vi čuli. Zgrožen sam", izjavio je brat trostrukog ubice.

U zadnje vrijeme se, dodao je, nisu ni družili.

"Ne znam šta se s njim događalo. Ne znam šta mu se događalo u školi, to pitajte njih ili nekoga ko je s njim radio. On je inače bio jedan od boljih, bio je vjernik, nikom nije učinio ništa nažao do sada, ne znam šta bi rekao. Ne znam šta mu se dogodilo, u velikom sam šoku. Znam da je bio uredan, a što se događalo ne znam”, rekao je brat osumnjičenog u izjavi za portal 24sata.

Podsjetimo, nakon krvavog pira, Mehemed Vukalić je pokušao samoubistvo, a zatim je sa teškim povredama hitno prevezen na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.

