Oglasio se jedan od aktera obračuna u Banjaluci: Ključem uboden ispod oka

BANJALUKA - Tokom obračuna u banjalučkom naselju Starčevica, Mirko Stanković me ključem auta ubo ispod oka, rekao je juče Radomir Graovac (29), jedan od aktera tog sukoba.

Iz policije su potvrdili da su identifikovali sve učesnike tuče, u kojoj je, kako ga sumnjiče, učestvovao i Radomirov brat Dejan Mijatović (21).

Graovac kaže da problem sa Stankovićem datira iz prošle godine. Graovac dodaje da je njegova rođaka tada išla na more u Stankovićevoj organizaciji te da se Stanković prema njoj nedolično ponašao.

"Sreo sam ga u februaru, tad smo se 'pokoškali' i onda su mi počele stizati prijetnje na telefon sa nepoznatog broja. Ja sam mislio da se to smirilo", kaže Graovac.

On tvrdi da ih je u nedjelju, dok se sa bratom Dejanom vozio u alfa romeu, sačekao Stanković.

"Prišao mi je iz čista mira i ubo me ključem ispod oka. Brat me je bukvalno spriječio da ga ja ne tučem. Mi ga nismo ni tukli. Jedine povrede koje je on mogao zadobiti jeste da je, kad je mene ubo ključem u oko, pao nakon što sam ga poganjao", navodi Graovac, dok je Stanković poručio da se ne želi oglašavati.

Međutim, suprotno Graovčevim riječima, postoje i tvrdnje da su zapravo on i njegov brat napali Stankovića. Šta se desilo i ko je kriv, biće utvrđeno istragom.

Iz policije su naveli da su policajci, zahvaljujući brzom i efikasnom postupanju, na osnovu prikupljenih informacija i preduzetih mjera i radnji, identifikovali sve učesnike tuče zabilježene u Ulici Majke Jugovića.

"U koordinaciji sa Okružnim javnim tužilaštvom Banjaluka, prema njima se preduzimaju potrebne mjere i radnje radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima se navedeni događaj desio", kazali su iz policije.