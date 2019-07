Oglasio se muž Ajle Sadiković: Išla je sa namjerom da me ubije

"Brate, nisam ja siledžija! Prije bih sebi ruku odsjekao nego digao na Ajlu", ovim riječima počinje svoju ispovijest Denis Sadiković, Ajlin muž kojeg je ona upucala 24. jula na Merhemića trgu na Ciglanama u Sarajevu.

Svih ovih dana Denis je šutio. Kaže da nikada ništa ne bi demantovao, ali mu je dosta laži i spinova.

"Ispadam siledžija, a to nisam nikada bio. Ona je išla s namjerom da me ubije. Jesam joj u automobilu kojim je došla gore, pronašao dva računa iz hotela u kojem je bila s ljubavnikom. Bio sam ljut i ona se bojala moje reakcije zato i je zapucala. Da policajac nije zagalamio "lezi", ona bi i drugi metak ispalila i vjerovatno me ubila", kaže Denis Sadiković za Avaz.ba.

Dodaje da je Ajla njega zvala, a ne on nju kako pišu mediji.

"Tražila mi je 15.000 maraka ili automobil. A ona je došla vozilom od svog ljubavnika. Ispade ona nevinašce a ja monstrum. Pišu mediji da je nekoliko puta ona nekoga prijavljivala za nasilje. Niti jedna prijava u policiji ne postoji, kunem se", kaže Denis.

Smeta mu i što mediji od Ajle, kako kaže, prave heroinu.

"Ona je jednom bila u Afganistanu i jednom bila pohvaljena, koliko ja znam", ističe on.

Naglašava da ni sada ne želi zlo Ajli, jer...

"Ipak sam, bolan, ja nju oženio. Volio sam je", završava na kraju svoju priču Denis Sadiković.

(Avaz.ba)