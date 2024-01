Oglasio se otac pjevačice koja je poginula u Dubaiju

Mlada pjevačica Andrijana Lazić stradala je u užasnoj tragediji koja se dogodila 10. januara u Dubaiju, potvrdio je njen otac Nebojša Lazić.

Naime, kako saznaje Telegraf.rs, Andrijana je smrtno stradala nakona pada sa 24. sprata.

Za medije se oglasio i njen otac koji je potvrdio tragičnu vijest te naveo da ne zna kako se tragedija desila.

"Jeste, istina je. Istina je, pala je sa 24. sprata", potvrdio je Nebojša vidno potresen, a na pitanje da li znaju šta se tačno dogodilo i kako je Andrijana staradala, rekao je: "Ništa ne znamo, ne znamo kako se to dogodilo..."

On se oglasio i putem svog Fejsbuk naloga i oprostio od svoje kćerke.

"Moja jedinica, tatin advokatić, jutros je otišao među anđele. Donela si radost u moj život 2. novembra 1995. godine kada si rođena. Svi su uvek govorili 'Anči je sva na tebe'. Zvao sam te od milja, a nekada revolta, advokatić! Mnogi su ćutali i danas ćute i prećute kada pričam, a ti si se borila kao lavica da budeš tatina kopija! Često si me nervirala, jer sam ti uvek želeo sve najbolje i mnogo voleo. Znala si da sam na tebe osetljiv i nekada je tvoja samo reč izazivala erupciju ljutila jer ti si bila svoja, za tebe nisam bio Bond, nego tata koji je bio osetljiv na moju ćerku jedinicu - napisao je on. - Izvini na svakom mom povišenom tonu, na bilo čemu, oprosti, želeo sam ti uvek sve najbolje! Jer očevi su uvek posebno slabi na kćerke! Znao sam kada te pogledam kako si, da li si raspoložena, tužna ili ljuta! Kažu, mala deca mala briga! A realnost je - velika deca, velika briga! Možda sam bio isuviše brižan za tebe, pa nekada reagovao ishitreno kakav je moj temparement! Znam da si imala dobrotu i da si svakome želela pomoći! Kome se pokvari šporet, ti zoveš 'tata nemaju šporet'. Nikada nisi bila škrta i tu si bila na mene! Tvoj gubitak je strašan! Bolan! Nemerljiv! Neopisiv! Tako bih voleo da me sekiraš svaki dan mog života, samo da si tu! Bio sam srećan kada si diplomirala, kada si postala punoletna, odrasla! Sve se jutros promenilo! Moj život, mamin život, Stefijev i Tomin život više nikada neće biti isti! Nema tebe! Niko ne može nadoknaditi surovu činjenicu da te više nema sa nama! Ne znam da li ćemo i kako imati snage dalje. Pokušaćemo u nadi da si našla svoj mir i da te čuvaju anđeli", napisao je Andrijanin otac.

Nebojša je potom napisao još jednu oproštajnu poruku.

"Dragi moj advokatiću, ovo je poslednje mesto na kom sam ikada i pomislio da ću poslednji put razgovarati sa tobom, ali je nebo imalo druge planove. Želim da ti kažem da sam ponosan što si bila deo mog života i zajedno delili sreću i tugu. Želim da znaš... Da su svi imali dušu kao što si ti imala, ovaj svet bi bio mnogo drugačiji i bolje mesto za život. Nismo bili dostojni tvoje dobrote! I svaku ljutnju koju si izazvala u meni, produkt je bio tvoje dobrote i želje da svima pomogneš i onima koje ni upoznala nisi.. Ali to je i bila tvoja veličina koju malo ko ima! Sada znam da smo dobili jednog Anđela čuvara, koji će nas čuvati bolje nego što smo mi njega. Prohtelo se dragom Bogu da ukrasi raj, pa te uzeo u svoj zagrljaj. Već nam nedostaješ! Mnogo! Jako! Nađi svoj mir u carstvu nebeskom i neka ti Bog dušu prosti! Zauvijek u mom srcu, moja jedina".

Inače, Andrijana je nedavno snimila i dvije numere koje je kupila od poznatog kompozitora Gorana Ratkovića Raleta i planirala je da uskoro započne svoju muzičku karijeru.

