Oglasio se stric dječaka teroriste za kojeg su neki tvrdili da je vehabija

Ismet Sedić, koji je zaposlen u Opštini Bosanska Krupa i stric maloljetnika koji je počinio teroristički napad u ovoj sredini rekao je da nema nikakve veze s vehabijskim pokretom.

On za "Avaz" tvrdi da potiče iz ugledne porodice, a njegov otac je imao 11 djece.

"Imam šest braće, nažalost od jednog brata sin je počinio ovo, to nikome ovdje nije trebalo. Ne znam kako sam povezan ja u to, nisam nikada imao veze s tim vehabijskim pokretom, niti sam se s njima družio, nisam se ni s malim družio", kaže Ismet Sedić.

Kaže da otkako je dječak koji je počinio teroristički napad porastao nije ga često ni viđao.

"Radim u Gradskoj upravi u Bosanskoj Krupi, prema nikome nisam nikada ispoljavao neke svoje mržnje, za mene je svaki čovjek isti bez obzira na vjeru i naciju. Ne znam zbog čega me mediji opisuju kao takvog. Pišu i da sam u Hrvatskoj, a tamo sam radio 1987. i 1988. godine. Jedina moja veza s dječakom je da sam njegov stric", priča Sedić.

Priča da je dječaka viđao samo kad ode kod brata jednom ili dva puta godišnje.

"On je i tada uglavnom bio u svojoj sobi, znao je da izađe da se pozdravi i to je sve, vidio sam ga jednom za Bajram u džamiji. Ovo me zgrozilo kada se desilo, da nije moj zgrozilo bi me, a kamoli ovako. Završio sam i u Hitnoj pomoći i bolnici nakon što su pisali da sam dio vehabijskog pokreta. Djeca su mi zabranila da gledam televiziju, ali jače je to od čovjeka", rekao je Sedić.

Naglasio je da su neki objavili demanti, a drugi nastavili po svom.

"Ni blizu nisam onog za šta me predstavljaju, nek svi dođu i uvjere se. Nek dođu i kući i vide šta trošim, šta pijem. Išao sam u džamiju, sada ne idem ni u džamiju. Gdje su sada oni što su me zbog toga osuđivali, dijete su zavukli i iskoristili priliku dok mu je majka bila u Sarajevu, jer je dala bubreg bratu. Iskoristili su njegovu nemoć i uveli ga u te neke igre", naveo je Sedić.

"Svi me znaju“

Poručio je da je čist, da se ne stidi, a onda je otkrio i kako se vjerovatno pojavilo njegovo ime u medijima.

"Svi mene znaju jer sam radio grijanje, i moja djeca to rade, ne znaju mog brata jer je u Hrvatskoj, pa sam vjerovatno tako završio u medijima. Meni je sve ovo teško", poručio je.

