Opljačkana zlatara u Mrkonjić Gradu, uhapšene dvije osobe iz Srbije

MRKONJIĆ GRAD – Dvije osobe uhapšene su u Mrkonjić Gradu zbog pljačke zlatare u tom gradu.

Policija je u četvrtak uhapsila S.T. i G.O. oboje iz Odžaci, Republika Srbija, za koje sumnjaju da su počinili krivično djelo teška krađa.

Naime, u julu 2022. godine, u Policijsku stanicu Mrkonjić Grad, oštećeno lice prijavilo je da su dva nepoznata lica ušla u unutrašnjost zlatare, u Ulici Sime Šolaje, te isoristila nepažnju oštećenog i prema njegovoj izjavi otuđili zlatni nakit težine oko 50 grama.

"Operativnim radom na terenu i na osnovu prikupljenih informacija policija je došla do saznanja da postoje osnovi sumnje da su S.T. i G.O. počinili navedeno krivično djelo, te su 24. avgusta u Jezeru, zaustavili i kontrolisali mercedes kojim je upravljai G.O. sa kojim se u vozilu nalazila saputnica S.T.", naveli su iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

Policija je pretresla vozilo koje su koristili i tom prilikom pronađena je i privremeno oduzeta određena količina zlatnog nakita, dva mobilna telefona, 350 evra i 1.920 dinara.

"Policijski službenici nastavljaju rad na utvrđivanju da li se navedena lica mogu dovesti u vezu i sa drugim krivičnim djelima teške krađe izvršenim na području drugih gradova Republike Srpske i Bosne i Hercegovine", navode iz policije.