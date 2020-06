Optužen da je davio majku, u sudnici joj rekao "Volim te"

BANJALUKA - Četrdesetpetogodišnji Emir B, koji je optužen da je prije tri mjeseca u Banjaluci pokušao ubiti sedamdesetpetogodišnju majku Raziju I, ima rijetko oboljenje, teški duševni poremećaj sa sumanutom idejom milosrđa, rekao je danas neuropsihijatar i vještak Slobodan Stanković.

Stanković je u banjalučkom Okružnom sudu, predložio da se optuženi na najmanje šest mjeseci uputi na liječenje na Psihijatrijsku kliniku Sokolac, ali i da se po eventulanom izlasku, liječenje nastavi.

Sanja Tadić - Stojisavljević, tužilac, takođe je predložila da se optuženom izrekne mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Svjedočila je danas i Razija I, koja je odmah po ulasku u sudnicu rekla sinu "zlato moje".

"To je meni jedino dijete. Bio je dobro dijete. Bili smo u divnim odnosima", rekla je ona.

Dodala je da je njen sin u posljednje vrijeme, zbog problema na poslu, te traumatičnih iskustava tokom rata, počeo gomilati strah u sebi, ali i uzimati terapiju.

"Taj dan je došao pod uticajem alkohola, osjetio se na rakiju. Rekla sam mu da to neću trpiti, a on mi se nije ni suprostavio", ispričala je starica. Po njenim riječima, sjeo je, ručali su, a onda je ona otišla u kupatilo.

"Pojavio se sa satarom. Mislila sam da se šali, dok me nije udario u glavu. Onda je uzeo kaiš i počeo me daviti. Onesvijestila sam se", navela je Raziju I, te dodala da je nije strah da opet žive zajedno i da on nikada ranije nije bio grub prema njoj.

Na kraju njenog svjedočenja, sin joj je rekao "Mama, volim te puno".

Svjedočio je i specijalista sudske medicine doktor Željko Karan koji je potvrdio da je Razija zadobila nagnječno-razdornu ranu na glavi, te da je imala trag stezanja čitavim obimom vrata, kao i da su sve povrede bile lake.