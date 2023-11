Optužen da je pozajmio 21.000 KM, a iznudio 310.000 KM

BIJELJINA - Siniša Perić iz Bijeljine optužen je zbog zelenaštva i iznude kojima je tri osobe kojima je posudio oko 21.000 maraka oštetio za 310.000 maraka.

Okružni sud u Bijeljini potvrdio je optužnicu Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina koja ga tereti da je u Bijeljini dogovorio sa B.G. pozajmicu od 7.000 KM, sa mjesečnom kamatom od 20 odsto odnosno 1.400 KM mjesečno koju bi plaćao sve dok ne isplati cijeli iznos glavnice.

Agonija je trajala od novembra 2019. godine do 23. avgusta 2023. godine a B.G. ga je zamolio da mu pozajmi novac za jesenju sjetvu jer je kreditno zadužen i ne može podići novi kredit, a od poljoprivrede živi i izdržava sebe i porodicu, pa je Perić iskoristio njegovo teško imovno stanje i nuždu.

Dao mu je novac bez izdavanja odgovarajućeg dokumenta o pozajmici, a oštećeni mu je kao garanciju ostavio vlasnički list od golfa 7, u vlasništvu njegove majke, saobraćajnu dozvolu i rezervni ključ.

Kada B.G. nije uspio vratiti novac u roku od tri do četiri mjeseca, te je uslijed pandemije korona virusom zapao u još težu finansijsku situaciju. Perić ga je počeo pozivati telefonom i vršiti pritisak, uvećavajući kamatu za 100 KM po danu.

"Krajem 2021. godine pokušao je izvršiti prenos vlasništva sa vozila što je oštećeni spriječio. Potom ga je počeo tražiti na radnom mjestu i dolaziti kući i prijeteći da će mu zapaliti automobil i kuću, napraviti mu probleme na poslu, na što se oštećeni usljed straha i nemogućnosti plaćanja duga skrivao od njega", navodi se u optužnici.

Zbog toga je pozajmicu i kamatu u njegovo ime počela donositi njegova djevojka V.S, kojoj je rekao da je ona garant da će B.G. vratiti dug.

"Kako V.S. nije donosila cjelokupan iznos kamate, u namjeri daljeg iznuđivanja novca istoj je rekao da mu je i ona sada dužna kamatu 1.600 KM mjesečno, dok mu je B.G. dužan 1.000 KM mjesečno, a dug je uvećavao za 100 KM sedmično svaki put kada bi zakasnio sa uplatom, a što je V.S. nosila objedinjeno", navodi se u optužnici.

Prijetio joj da ako nema novac doći će i useliti se u njenu kuću, iznositi i rasprodavati stvari, a B.G. otići i sve popaliti.

"V.S. i B.G. bili su prinuđeni da se zadužuju na sve strane kako bi Periću vraćali kamatu, pri čemu je V.S. dala u zalog i svoj golf 5 koji joj je Perić oduzeo sve dok ne isplati kamatu. Perić je tako do 23. avgusta ove godine pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznos od 110.000 KM, za koliko ih je oštetio", navodi se u optužnici.

Takođe, ga terete da je početkom 2020. godine u Bijeljini iskoristio nuždu i lakomislenot oštećenog N.M. i dogovorio pozajmicu od 7.000 evra koje je dužan vratiti u roku od dva mjeseca, sa mjesečnom kamatom od 2.250 evra.

Kada je N.M. kasnio sa isplatom kamate Perić ju je povećao na 4.000 evra i za svaki dan zakašnjenja obračunavao dodatnih 200 evra.

"Osumnjičeni je svjestan da neće moći naplatiti kamatu, uzeo njegovo vozilo audi A4 (cijenio ga 8.000 KM) na ime mjesečne kamate, nakon čega je oštećeni nastavio donositi novac u iznosu od 2.000 evra naivno vjerujući da otplaćuje dug i kamatu, međutim kako je opet došao u situaciju da kasni dva mjeseca sa uplatom kamate, ovaj je od njega na ime zakašnjele mjesečne kamate uzeo vozilo marke mercedes E klase (cijenio ga 16.000 KM)", stoji u optužnici.

Oštećeni je na ime kamate u Bijeljini kupio keramičke pločice i lijepak za iznos od 2.000 KM, što je predao Periću a iznos kamate se konstantno povećavao.

Na kraju je bio primoran izvršiti prenos vlasništva na nekretnini – kuću površine 71 m2 i dvorište površine 985 m2 na ime J.Z. koje je doveo Perić, za iznos od 18.000 KM, naivno vjerujući da će na taj način isplatiti svoja dugovanja.

"Međutim osumnjičeni ga je i dalje dužio za od 5.000 evra i kamate od 2.000 evra, pa kako nije imao novca, u firmi u Bijeljini kupio je peć na pelet u vrijednosti oko 5.000 KM, koju je lično predao Periću koji ga je i dalje dužio za iznos od 9.000 KM. Za taj iznos se zadužio kod trećeg lica i isti isplatio", navodi se u optužnici.

Perić je na ovaj način pribavio 200.000 KM, za koliko je oštetio N.M.

On je, inače, osuđivan zbog teške tjelesne povrede, zelenaštva i iznude.

Uhapšen je 23. avgusta ove godine i nalazi se u pritvoru.

