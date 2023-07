Optužen da je u Banjaluci za dvije godine obio 27 kuća i stanova

BANJALUKA - Osnovni sud u Banjaluci potvrdio je optužnicu Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka protiv Gabrijela Mitovića (42) iz ovog grada jer se sumnjiči da je za dvije godine obio 27 kuća i stanova.

Podsjećamo, Mitović je uhapšen novembru prošle godine zbog sumnje da je provalio u tri stana iz kojih je krao novac, nakit, dukate i druge dragocjenosti vrijedne oko 27.000 KM, te mjesec dana kasnije, kada je bio optužen za sedam provala, i to sve u sklopu akcije "Balkon".

Kako se navodi u optužnici, Mitović je od 14. januara 2021. godine do 9. aprila 2023. godine na području Banjaluke u više navrata provaljivanjem u kuće i stanove, oduzeo tuđu pokretnu stvar u namjeri da je protivpravno prisvoji, te je u više navrata provaljivanjem pokušao oduzeti tuđu pokretnu stvar, a vrijednost ukradene stvari prelazi iznos od 10.000 konvertibilnih maraka. U optužnici se Mitović tereti za 27 provala i za produženo krivično djelo teška krađa.

Između ostalog, on se sumnjiči da je 15. oktobra prošle godine u Ulici Rajka Bosnića došao do stana D.V.M., popeo se na zaključan balkon koji je uz pomoć alata i fizičke snage otvorio i ušao u stan, te otuđio veću količinu stvari.

"Dana 7. novembra 2022. godine od 17.50 do 20 časova, u Banjaluci u Ulici Prve krajiške brigade narodne odbrane u namjeri protivpravnog prisvajanja, došao do stana M.K., nakon čega se popeo na balkon, te upotrebom fizičke snage i podesnog alata djelovao na zaključana balkonska vrata, te ista nasilno otvorio i ušao u unutrašnjost stana, gdje je pronašao i otuđio veću količinu stvari nanijevši imovinsku štetu od oko 1.500 KM", stoji u optužnici.

On se tereti i da je od 27. do 30. januara 2021. godine u Ulici Bogdana Milovanovića Krajišnika došao do kuće F.Ž., te je upotrebom fizičke snage i alata izbacio iz ležišta prozor kuće, ušao u unutrašnjost, te uzeo i prisvojio 5.200 KM.

Mitović se tereti da je od 12. do 19. januara 2021. godine u Ulici Braće Kukrika došao do kuće V.M., razbio staklo prozora od spavaće sobe, te otuđio stvari koje su procjenjene na oko 3.000 KM.

"Od 4. do 7. oktobra, on se tereti da je u Ulici Sime Miljuša došao do stana M.B., te se uz pomoć merdevina popeo do balkonskih vrata koja je nasilno otvorio te prisvojio novac u iznosu od 1.500 evra, rezervni ključ od stana, vlasničku knjižicu od automobila grand Pikaso, dvije zlatne burme, ogrlicu od bijelog zlata, dva ručna sata, te druge stvari i oštetio vlasnika za ukupno 6.500 KM", piše u optužnici.

Mitović se, između ostalog, tereti i da je 6. marta ove godine od 14.20 do 22.15 časova u Ulici Prve krajiške brigade narodne odbrane došao do stana R.Z. koji nije bio u stanu, te se popeo na balkon, ušao nasilno u stan, te ukrao stvari koje su vrijedne oko 7.000 KM.

"Dana 9. aprila ove godine u Banjaluci, u Ulici Braće Jugovića došao do stana oštećenog P.I., nakon čega se iskoristivši odsustvo vlasnika, popeo na balkon, nasilno ušao u unutrašnjost stana, te uzeo i prisvojio veću količinu zlatnog nakita i druge stvari i za sebe pribavio protivpravnu imovinsku korist od oko 5.000 KM", stoji u optužnici.

Dodaje se da je od 30. decembra prošle godine do 2. januara ove u Ulici Trive Amelice došao do stambene zgrade u kojoj se nalazi stan oštećene R.B., nakon čega se popeo na balkon stana, nasilno ušao, te prisvojio satove i nakit vrijednosti 15.000 KM.