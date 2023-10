Optužen da je zaprijetio da će bivšoj supruzi ispucati šaržer u čelo

PRIJEDOR - Osnovni sud u Prijedoru potvrdio je optužnicu koja Đ.Dž. tereti za niz prijetnji bivšoj vanbračnoj supruzi, te da je, između ostalog, jednom prilikom rekao da će joj ispucati šaržer u čelo.

Optužnicu je podiglo Okružno javno tužilaštvo Prijedor, a terete ga da je to radio od 10. do 17. jula u ovom gradu, kao i da je to ugrozilo spokojstvo njegove vanbračne supruge, kao i njihovih maloljetnih sina i kćerke.

Optužen je da je 10. jula došao ispred kuće u kojoj boravi njegova bivša, te joj zaprijetio riječima: "Ubiću te, sačekaću te pred kuhinjom, čekam te u 10 sati ispred kuhinje, kupiću benzin zapaliću kuću. Kad djeca izađu, sve ću vas popaliti. Ku…, vučeš se po gradu, objaviću tvoje intimne slike."

Prijetio je, dodaje se, i sinu, pa je zbog toga njegova bivša supruga osjećala strah kako za sebe, tako i za djecu. Tu se, međutim, sudeći prema optužnici, tortura ne završava.

"On je optužen i da je 15. jula, popodne, pozvao kćerku da dođe na mostić u blizini kuće u kojoj boravi njegova bivša vanbračna supruga, te je kćerki rekao: 'Poruči mami da ću joj ispucati šaržer u čelo'", navodi se u optužnici.

Zbog toga je, dodaje se, kćerkica bila uznemirena i osjećala je strah za sebe i majku.

"Otrčala je kući u kojoj stanuje sa majkom", navodi se u optužnici.

Terete ga da se ni nakon toga ne smiruje, već je 16. jula, takođe popodne, došao ispred kuće u kojoj boravi njegova bivša vanbračna supruga.

"Zaprijetio joj je da će nju i djecu zapaliti i 'dignuti u vazduh' i izgovorio joj razne uvrede", istaknuto je u optužnici.

I to, opet, nije sve, jer ga terete i da je 17. jula, u blizini kuće u kojoj boravi njegova bivša supruga, dok je ona hodala ulicom, krenuo prema njoj.

"Kada je ona krenula unazad, da se udalji od njega, potrčao je prema njoj, sustigao je i pivskom flašom koju je držao u desnoj ruci zamahnuo prema njoj, sa namjerom da je udari, ali se ona izmakla i tako izbjegla udarac, da bi je potom lijevom rukom uhvatio za vrat i davio, te joj uputio ozbiljne prijetnje 'Ku…, ubiću te, zadaviću te, je… ti majku. Sad si mi nadošla sama. Niko sada ne vidi šta ti radim'", navodi se u optužnici.

Ona se, kako se dodaje, uspjela osloboditi i pokušala je pobjeći, ali ju je on ponovo sustigao i uhvatio je za ruku, te sa njenog vrata zgrabio srebrni lančić i uspio da ga otrgne. Nesrećna žena, kako se dodaje, uspjela je pobjeći, ali je povrijeđena.

Identitet optuženog poznat je "Nezavisnim novinama", ali ga ne objavljujemo radi zaštite žrtava.

