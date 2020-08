Optužen za bludnje radnje nad djecom

SARAJEVO - Protiv Muje Zagorice, Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu kojom se tereti za bludne radnje nad djecom.

Optužnica Tužilaštva Kantona Sarajevo Zagoricu tereti da je u dužem vremenskom periodu i to od 2014. do juna mjeseca 2020. godine učinio bludne radnje nad više maloljetnih osoba - djece koja su u vrijeme izvršenja navedenog krivičnog djela imala od šest do deset godina.

"Uz optužnicu, postupajući tužilac predložio je Opšinskom sudu u Sarajevu produženje mjere pritvora prema optuženom Zagorici zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke, te opasnosti da bi mogao ponoviti krivično djelo", navodi se u saopštenju Tužilaštva KS.