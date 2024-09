Optužena da je sama sebi prijetila jer je mislila da je muž vara

VISOKO - Opštinski sud u Visokom potvrdio je optužnicu protiv H.E. koju terete da je sama sebi poslala SMS-ove sa prijetnjom, navodno misleći da je vara suprug.

Kako je potvrđeno "Nezavisnim novinama", H.E. nije ranije osuđivana, a optužnicu protiv nje je podiglo Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona.

Ona je, kako je terete, 8. februara u Visokom podnijela krivičnu prijavu tako što je došla u lokalnu policijsku stanicu i usmeno prijavila da je istog dana dobila prijeteće poruke sa nepoznatog broja na svoj broj.

"Hej, baš si ružna žena na viberu, reci coiku da mi ostavi trebu na miru, ubiću ga, znam gdje je, ubiću njega i vas, znam sve u o vama, nek joj još bilo kad priđe, on je danas gotov, ja sam spreman na sve za nju učiniti, gotovi ste svi ako je ne ostavi i prestane zvat", piše, doslovno, bez korekcija, u spornoj poruci, a navodi se u optužnici.

Poruka, međutim, ima još nekoliko rečenica.

"Nek je ostavi na miru ne zna on s kim je se povezo, lagaće mu sve samo da dobije ono što treba, ako ne prestane danas sve on neće noć spavati, nit ce tega više vidjeti, vec dugo to njihovo traje, ti si luda zena, što mu vjeruješ moja treba ima tvoj broj, ali zadnji put sam reko da prestane noc nece te prenocit, on spava sa njom svaku noc, ja ih pratim, dođe po njeg i odu do moje trebe, ali je danas zadnji dan, sa mnom bude malo ode njemu ali nece vise tako bit, to da znate kakvog muza imate džaba cekate njemu je ona bitnija od vas ali vise nece bit... ubi cu ga", dodaje se u poruci.

Tužilaštvo je tereti da je bila svjesna da se to nije desilo, odnosno da nije primila prijeteće SMS poruke, već da je ih je sama napisala i sebi poslala.

"To je uradila sa telefonskog broja koji je prethodno kupila u svrhu slanja SMS poruka na svoj telefonski broj i u konačnici podnošenja prijave, a sve navodno zbog sumnje da je suprug vara", dodaje se u optužnici, a potvrđeno je "Nezavisnim novinama".

