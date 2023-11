Optuženi za brutalno ubistvo u Banjaluci ispitivao svjedoka: "Da li sam se ponašao čudno"

BANJALUKA – Dalibor Mandić (37), koji je optužen za brutalno ubistvo Banjalučanina Ariela Bogdanovića (28) u nastavku suđenja u banjalučkom Okružnom sudu najavio je svoje svjedočenje te od suda tražio vrijeme da se pripremi za svoju odbranu.

On je optužen da je krajem prošle godine nožem više puta nasmrt izbo radnog kolegu, a u sudnici je ponovo preuzeo svoju odbranu i ispitivao svjedoka Žarka Slavnića.

Ovaj svjedok je inače radio na obezbjeđenju u firmi gdje su radili optuženi Mandić i žrtva Bogdanović.

Na pitanje optuženog da li je tačno da su se svaki dan srdačno pozdravljali i pričali, svjedok to nije potvrdio.

Kako je naveo svjedok, radio je u smjenama, noćna, dnevna nakon čega je bio slobodan dva dana.

"Viđao sam Vas samo u dnevnim smjenama, ne svaki dan. Pozdravljali smo se i prema svima radnicima sam nastojao biti uljudan. Ni sa kim nisam bio tako blizak", rekao je svjedok.

Optuženi ga je upitao i da li je tačno da mu je jedne prilike pričao da polaže za kamion i da mu je želja da postane vozač.

Na to mu je svjedok odgovorio da se ne sjeća pojedinačnog razgovora.

Mandić je nastavio ispitivanje " Da li bi ste moje ponašanje opisali kao asocijalno i čudno, da sam bio nekomunikativan?", na šta je dobio kratak odgovor da on nije kvalifikovan da bi to ocijenio.

Potom je tražio od svjedoka da kaže da li bi njegovo ponašanje prema njemu ocijenio asocijalno.

Slavnić je kratko odgovorio da njega lično nikada uvrijedio.

Na Mandićevo pitanje da zna je li on imao sukoba sa Bogdanovićem ili nekim drugim u firmi, svjedok mu je odgovorio da ne zna za to i da je optuženi u zgradi u kojoj je on radio na obezbjeđenju radio mjesec te otišao na drugo mjesto.

"Vratili ste se 15 dana prije toga događaja i u tom periodu vidio sam vas dva puta", rekao je Slavnić.

Potom ga je optuženi pitao da li je primijetio kako se on ponašao tih dana, da li je na pultu ostavio doznake za bolovanje i je li se otežano kretao.

Svjedok je odgovorio da nije primijetio da se optuženi otežano kretao, a da svi radinici na pult ostave doznake za bolovanja u koje on nije imao uvida.

Suđenje je zakazano za 24. novembar, nakon čega je Mandićev advokat Zoran Bubić rekao kako mu optuženi sugeriše da mu treba više dana za pripremu odbrane.

Na to je Dragan Uletilović, predsjednik vijeća sudija rekao da ima dovoljno vremena i neka razmisli o svemu.

Uletilović je rekao da je donesena odluka da se optuženom produži pritvor.

Pojasnio je da mu je ta mjera produžena za još dva mjeseca jer sud smatra da za to postoje opravdani razlozi.

Mandića terete za teško ubistvo počinjeno na svirep ili podmukao način koje počinio 2. decembra prošle godine oko 19.35 časova na Bulevaru Srpske vojske.

Kako se navodi u optužnici Mandić je kobne večeri, u namjeri da ga ubije, pratio Bogdanovića koji je išao iz pravca Tržnog centra "Delta planet" prema Rebrovačkom mostu.

Sustigao ga je u blizini studentskog kampusa i ubo nožem u predjelu gornjeg dijela trupa nakon čega je Bogdanović ranjen počeo da bježi te je prešao kolovoz ulice Bulevar srpske vojske i pao kod benzinske pumpe. Mandić mu je pritrčao te ga nožem ubo osam puta i usmrtio, a zatim pobjegao.

