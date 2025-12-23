Optuženima u predmetu "Eskadron" 60 godina robije

BANJALUKA - Banjalučki Okružni sud osudio je Vladimira Malića (43) i još 12 optuženih u predmetu "Eskadron" na ukupno 60 godina zatvora zbog šverca kokaina i marihuane.

Ukupno 60 godina zatvora

Šverc kokaina i marihuane

Presuda Okružnog suda Banjaluka

Ovom presudom Malić je osuđen na šest i po godina zatvora, koliko je dobio i Dragoslav Jungić (50), dok je Aleksandar Ćutković (52) osuđen na pet i po godina zatvora.

Vladimir Maksić (31), Aleksandra Radočaj (31), Darko Pavljuk (40), Boris Maksimčuk (37) i Miloš Radaković (36) osuđeni su na po četiri godine zatvora.

Istom presudom Dijana Palačković (43), Marko Duvnjak (38), Mladen Ćutković (29) i Mladen Trubajić (37) osuđeni su na po četiri i po godine, dok je Goran Stojanović (32) dobio tri i po godine zatvora.

Svi su osuđeni za nedozvoljenu proizvodnju i promet opojnih droga, a u kazne im je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru.

Dodatna krivična djela i kvalifikacije

Malić, Jungić, Palačkovićeva, oba Ćutkovića, Stojanović i Trubajić osuđeni su i za omogućavanje uživanja opojnih droga, dok je Darko Pavljuk oslobođen optužbi za to krivično djelo.

Stojanović i Pavljuk osuđeni su za blaži oblik krivičnog djela, jer je sud utvrdio da su drogu prodavali samostalno, a ne u okviru grupe.

Način djelovanja i cijene narkotika

Prema presudi, optuženi su od početka 2023. do 28. maja 2024. godine neovlašteno radi dalje prodaje nabavljali, kupovali, držali, prenosili i prodavali kokain i marihuanu.

Narkotici su, zavisno od količine i vrste, prodavani po cijenama od 10 do 400 KM.

Sud je utvrdio da su Malić, Maksić, Jungić, Palačkovićeva i Radočaj zajednički preprodavali kokain. Veće količine nabavljao je Malić, koji ih je predavao Maksiću, a on dalje Radočaj, dok je Malić dio droge prodavao i lično.

Jungić je drogu preuzimao i prodavao sam, ali je dio predavao i Palačkovićevoj radi dalje prodaje.

Pojedinačne uloge optuženih

Darko Pavljuk je osuđen jer je samostalno prodavao kokain po cijeni od 150 KM za gram, dok je Stojanović prodavao kokain u Banjaluci i Čelincu po cijenama od 120 KM do 200 evra.

Aleksandar i Mladen Ćutković, Maksimčuk, Duvnjak, Trubajić, Radaković, kao i Jungić i Palačkovićeva, proglašeni su krivim za preprodaju kokaina i marihuane, pri čemu je veće količine nabavljao Aleksandar Ćutković.

Jungić je proglašen krivim i da je u više navrata omogućavao većem broju lica da uživaju kokain u ugostiteljskim objektima, dok su Malić, Palačkovićeva, Stojanović, oba Ćutkovića i Trubajić drogu davali drugima na konzumaciju.

Šifre, istraga i ranije presude

Optuženi su komunikaciju dogovarali telefonom, a kokain su u razgovorima nazivali "čiste majice".

Suđenje je više puta odgađano zbog zdravstvenog stanja prvooptuženog Malića, koji je u KPZ Banjaluka doživio i srčani udar.

Optužnica je podignuta u novembru 2024. godine, dok je akcija sprovedena u maju iste godine, kada je zaplijenjeno 900 grama bijelog praha nalik kokainu, oko 1,1 kilogram marihuane i 35.000 KM.

Antonio Popović (50) i Zoran Vučić (46) ranije su priznali krivicu i osuđeni na po godinu zatvora. Popović je tokom svjedočenja naveo da je drogu dogovarao putem aplikacije Telegram, koristeći šifre poput "mikrofon" za gram kokaina.

Odluka o pritvoru i troškovima

Sud je nakon izricanja presude produžio pritvor Vladimiru Maliću, Darku Pavljuku, Dragoslavu Jungiću, Dijani Palačković, Mladenu i Aleksandru Ćutkoviću, te Marku Duvnjaku.

Svi osuđeni obavezani su da plate troškove krivičnog postupka i sudski paušal, dok su Malić, Aleksandar i Mladen Ćutković, Aleksandra Radočaj i Dijana Palačković dužni da plate i troškove liječenja tokom pritvora.