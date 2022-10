Optuženo 12 osoba zbog šverca droge iz BiH i Srbije u Njemačku

RIJEKA - USKOK je na Županijskom sudu u Rijeci podigao optužnicu protiv 12 osoba koje tereti za zločinačko udruživanje i prodaju droge, a cijelu grupu organizovao je muškarac (41).

Oni su operisali na području Hrvatske, Srbije, BiH i Njemačke tokom 2020. i 2021. godine. Prvoosumnjičeni je nabavljao drogu u BiH i Srbiji i sam je prevozio do Hrvatske ili je za to koristio kurire, a potom su je švercovali dalje, odnosno do Njemačke. Njemu su članovi grupe dostavljali novac lično ili preko vozača busa u Sarajevo. USKOK je za desetoricu optuženih predložio produženje pritvora.

Kako su naveli iz USKOK-a, optužnicu su podigli zbog krivičnih djela zločinačko udruživanje i neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

Optužnicom se prvooptuženom stavlja na teret da je od neutvrđenog dana tokom 2020. pa do 15. oktobra 2021. na području Hrvatske, Srbije, BiH te Njemačke, u cilju ostvarivanja protivzakonite materijalne koristi kontinuiranom nabavkom i daljom preprodajom većih količina heroina, amfetamina i marihuane, povezao u zajedničko djelovanje druge optužene koji su u okviru dogovorenog plana i s istim ciljem ispunjavali date im zadatke. Nakon što bi prvooptuženi nabavio drogu na ilegalnom narko-tržištu u BiH i Srbiji, optuženi su datim povjerenim ulogama obavljali prevoz, izvoz, uvoz, predaju, skladištenje i prodaju droge.

Prilikom hapšenja optuženih pronađeno je i zaplijenjeno više od 16 kg heroina, 1,25 kg amfetamina te oko kilogram marihuane.

Preprodajom većih količina heroina, amfetamina i marihuane stekli su protivpravnu korist, i to prvooptuženi najmanje 80.420 evra, 870 kuna i 100 američkih dolara, drugooptuženi najmanje 38.880 kuna i 3.690 evra, dok su i ostali optuženi stekli pozamašnu sumu novca.