Optužnica protiv Zvorničana osumnjičenih za premlaćivanje i pljačku sugrađanina

ZVORNIK, BIJELJINA - Okružni sud u Bijeljini potvrdio je optužnicu koja Saliha Nožinovića i Fadila Behljuljija, obojicu iz Zvornika, tereti da su jednog sugrađanina pretukli, a drugog opljačkali za 2.800 KM i 11.000 američkih dolara.

U optužnici, koju je podiglo Okružno javno tužilaštvo Bijeljina, navodi se da se razbojništvo dogodilo 1. aprila ove godine, u sitne sate, odnosno oko tri nakon ponoći.

"Ušli su u stan vlasništvo H.E. u Zvorniku, u kojem su bili H.E. i R.E. Nakon kraće rasprave, H.E. su izudarali rukama po glavi i čitavom tijelu", navodi se u optužnici, a potvrđeno je "Nezavisnim novinama".

Kako se dodaje, u jednom momentu, na zahjev Behljuljija, iza pojasa Nožinović je izvadio niklovani pištolj.

"Dao ga je Behljuljiju, koji je njime udario H.E. u glavu, odnosno u tjeme, nanijevši mu ogrebotinu", ističe se u optužnici.

Potom je, dodaje se, Behljulji, držeći pištolj u rukama, uperio ga prema R.E. govoreći: "Vadi sav novac iz džepa."

"To je, plašeći se za svoju bezbjednost, R.E. i uradio i rukama iz prednjeg lijevog džepa pantalona izvadio 2.800 KM, koje je u svoj džep od pantalona stavio Nožinović", naglašeno je u optužnici.

Zatim je, dodaje se, Behljulji, uz prijetnju oružjem, stavio ruku u prednji desni džep pantalona R.E.

"Tu je pronašao 11.000 američkih dolara koji su bili zamotani u najlonsku vrećicu", dodaje se u optužnici.

Behljulji, istaknuto je, novac je stavio u džep svojih pantalona, a potom je, uz prijetnju pištoljem, rekao žrtvama da ovo ne smiju prijaviti policiji i da će u suprotnom biti ubijeni.

"Nakon toga zajedno su pobjegli u nepoznatom pravcu", istaknuto je u optužnici.