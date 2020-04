Ostao živ pod prevrnutim bagerom

DOBOJ - Sreća u nesreći, mogao bi se nazvati slučaj koji se dogodio u utorak u dobojskom naselju Paklenica Gornja na Ozrenu.

Dok je obavljao radove na putu, iz do sada neutvrđenih razloga, bager kojim je upravljao Boro Nešković, zvani Gepe, iz naselja Karanovac u opštini Petrovo, se prevrnuo.

Nastala je borba na život i izvlačenje iz smrskane kabine teškog bagera.

"Evo me u dobojskoj bolnici, oporavljam se i dobro sam. Imam slomljena četiri rebra, ugruhan sam, a stradao mi je i jedan pršljen. Ostati živ pod prevrnutim bagerom je sreća. Zovu me brojni prijatelji, pitaju me kako sam. A ja kažem, dobro sam kako je moglo biti. Ni sam ne znam kako je došlo do ove nesreće", rekao je jutros Nešković za Avaz.

On je zahvalio svima onima koji se interesuju za njegovo zdravstveno stanje.