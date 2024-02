Osuđen bivši momak "fatalne" Saške

DOBOJ – Bodibilder Aleksandar Vasiljević iz Doboja pravosnažno je osuđen na godinu zatvora jer je pijan skrivio nesreću u kojoj je stradalo devetogodišnje dijete.

Vasiljević je, inače, poznat po aferi u kojoj je ucjenjivao katoličkog sveštenika porno-snimcima, zajedno sa bivšom djevojkom Saškom Kovačević, koju su regionalni mediji prozvali “fatalnom”.

Njemu je presudu izreklo vijeće Vrhovnog suda Republike Srpske koji mu je za pola godine smanjio ranije izrečenu kaznu za ovu nesreću.

Sekretar Vrhovnog suda Srpske Jelena Despotović kazala je da je vijeće prihvatilo žalbu odbrane te je izmijenilo odluku o kazni.

“Optuženom je tako umjesto godina i po sada izrečena kazna od godinu zatvora”, rekla je Despotovićeva.

Prema presudi, kobna nesreća za koju je osuđen Vasiljević se desila 30. avgusta 2009. godine. Tada je teško povrijeđeno devetogodišnje dijete B.I. koje je preminulo pet dana kasnije.

Kako se navodi. do nesreće je došlo kada je Vasiljević vozeći BMV magistralnim putem Doboj - Derventa na jednoj raskrsnici udario u zadnji ćošak golfa kojim je upravljao D.I. i koji se uključio sa lokalnog puta.

Usljed udara putnik u golfu dijete B. I. (rođen 2000. godine), zadobilo je višestruke teške povrede. Povrijeđeno dijete je smješteno na liječenje, ali je 4. septembra 2009. godine preminulo usljed oštećenja za život važnih moždanih centara i poremećaja disanja zbog nagnječenja, rascjepa pluća i preloma rebara.

U presudi se navodi da je Vasiljević bio pijan, odnosno u stadiju lakog pijanstva s koncentracijom alkohola u krvi od 1,18 promila te da je vozio nedozvoljenom brzinom od 86,7 kilometara na čas.

Navodi se da brzinu nije smanjio na 50 kilometara na čas prije raskrsnice iako je to propisano zakonom.

Vasiljević je ranije "Glasu Srpske" istakao da je nepravedno osuđen za djelo za koje nije kriv i to pod pritiskom nekadašnjeg glavnog tužioca u Doboju.

“Pet puta sam oslobađan za ovo djelo na Osnovnom sudu od strane različitih sudija i presudu je ukidao Okružni sud. Zatim je isti sudija Okružnog suda predmet prebacio kod sebe, a nakon toga mi je uskraćeno pravo na odbranu te me osudio na godinu dana. Tu presudu je ukinuo Vrhovni sud Republike Srpske i vratio na novo suđenje nakon čega je za jedan dan održano ročište na kome su uvedeni novi dokazi da sam osuđivan i nakon tri sata mi je izrečeno godinu i po zatvora”, kazao je Vasiljević koji je dodao da je bio u kućnom pritvoru, ali je sudija Okružnog suda donio odluku da bude vraćen u pritvor iako nije prekršio mjere.

Vasiljević je zbog ucjene katoličkog sveštenika osuđen na sedam mjeseci, a fatalna Saška je dobila godinu zatvora.

Vasiljević je svoju kaznu odležao skoro cijelu u pritvoru. Kovaćevićevu su teretili i za neovlašćeno snimanje fratra tokom polnog odnosa sa D. S., dok su Vasiljevića teretili i da se lažno predstavljao kao inspector Agencije za istrage i zaštitu SIPA. Oboje su uhapšeni u avgustu 2017. godine u akciji "Steroid" kada su od sveštenika uzeli 15.000 KM u označenim novčanicama.

Proganjanje

Bodibilder Aleksandar Vasiljević iz Doboja u svom dosijeu ima i optužnicu proganjanje bivše vanbračne supruge. Njega je za to optužilo Okružno tužilaštvo u Doboju, a optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Modriči.

Tužilaštvo tereti Vasiljevića da je uporno i kroz duže vrijeme od marta do 9. avgusta ove godine godine na području Modriče, pratio i uhodio oštećenu P.A, sa kojom je ranije živio u bračnoj zajednici. Vasiljeviću su više navrata do sada paljeni automobili koje je vozio. Tako je u julu prošle godine neko zapalio "sitroen" koji on koristi, a koji je bio parkiran u ulici Cara Dušana u Doboju.

