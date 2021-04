Osuđen na dvije godine zatvora, pet dana nakon krađe

BRČKO - Mario Domić (22) iz Brčkog osuđen je na dvije godine zatvora jer je 18. aprila u mjestu Prijedor kod Brčkog upotrebom tesarske sjekire počinio razbojništvo nad radnikom sportske kladionice.

Počinilac je kažnjen za svega pet dana od izvršenja krivičnog djela.

"Domić je osuđen jer je 18. aprila, oko 20 sati, upotrebom tesarske sjekire počinio razbojništvo nad radnikom kladionice "Croatia I". On je u crnim farmerkama, dukserici s kapuljačom i fantomkom ušao u objekat i uz prijetnju sjekirom prišao radniku A.M. Kad se usljed straha oštećeni sklonio, Domić je otišao ka pultu gdje je otvorio ladicu i pronašao kasu u koju se pohranjuje dnevni pazar. Odatle je potom oduzeo papirni koverat uvjeren da je unutra novac, a zatim pobjegao u nepoznatom pravcu", navode iz Tužilaštva Brčko. On je sa Tužilaštvom sklopio sporazum o priznanju krivice što je Sud prihvatio.