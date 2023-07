Osuđenik iz BiH osumnjičen da je dilovao drogu u austrijskom zatvoru

KORNOJBURG - U Regionalnom sudu u austrijskom Kornojburgu danas je održano drugo ročište sudskg procesa protiv 32-godišnjeg državljanina BiH, koji je optužen da je među zatvorenicima dilovao drogu.

Naime, sve se razotkrilo nakon napada iz maja, 2022. godine kada su Turčin (22), Sirijac (20) i Pakistanac (22) pretukli bh. osuđenika u ćeliji u zatvoru Sonberg.

Kako je tada utvrđeno, razlog napada je bio taj što im je bh. državljanin obećao da će im nabaviti zamjensku drogu Subutex, ali ih je prevario. Kako su sva trojica krizirali u to vrijeme, oni su ga pretukli. U međuvremenu, njih trojica su osuđeni zbog napada, a sada se sudi bh. državljaninu, koji se sumnjiči da je dilovao drogu, iako on to poriče.

Međutim, na prvom ročištu je priznao da jednom prilikom jeste podijelio sa njima jedno pakovanje droge, ali da nije ništa naplatio, tako da u suštini, nije dilovao.

Inače, bh. osuđenik već ima više od 20 presuda, a sudija je odlučila da ga pošalje na terapiju odvikavanja, te ga osudila na godinu uslovno jer je priznao da je konzumirao drogu sa ostalima. Na kraju mu je rekla da bi ovaj put trebao da se preispita i krene iznova, na šta je on odgovorio:

”To mi je i moja mama rekla”, što je bilo krajnje simpatično austrijskim medijima.