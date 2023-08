Osumnjičen da je postavio kamere u ženske toalete

GORAŽDE – Policija iz Goražda uhapsila je A.Č. (42) iz ovog grada zbog sumnje da je neovlašteno postavio kamere u ženskom toaletu u jednoj kući i dvije firme.

Kako navode iz MUP-a Bosansko podrinjskog kantona Goražde, njima je 14. avgusta prijavljeno krivično djelo neovlašteno optičko snimanje toaleta u jednoj kompaniji u Ulici Ibrahima Popovića u Goraždu.

"Tako su 17. avgusta službenici Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a BPK-a Goražde, uhapsili osobu iz Goražda, te uz saglasnost Kantonalnog tužioca, a na osnovu pismene naredbe Sudije za predhodni postupak Općinskog suda Goražde, pretresli objekte i prostorije koje koristi pomenuto lice", saopštili su iz MUP-a BPK.

Kako prenose mediji, Predrag Golubović, glavni kantonalni tužilac, potvrdio je da je A.Č. (42) prijavljen za neovlašteno snimanje u ženskom toaletu u jednom privrednom subjektu u Goraždu.

Navode da je slučaj svom rukovodiocu prijavila radnica na održavanju čistoće koja je slučajno zakačila postavljeni uređaj.

Prenose i da su u pretresu pronađeni određeni predmeti koji će biti vještačeni u narednom periodu.

"Tužilaštvo nije predlagalo određivanje pritvora jer su pretresom izuzeti predmeti koji će se vještačiti, ali i zbog činjenice da je osumnjičeni u prisustvu branioca u potpunosti priznao izvršenje navedenog krivičnog djela. Prema izjavi osumnjičenog snimke koji su nastali prilikom neovlaštenog snimanja nije nikom učinio dostupnim”, kazao je Golubović.

On je potvrdio da su pretresom izuzeti telefoni i laptopi koje je koristio osumnjičeni te da se do sada sa sigurnošću može tvrditi da su optičke kamere bile postavljene uglavnom u ženskim toaletima u dva privredna subjekta i jednoj privatnoj kući. Za sada, dodaje on, nema pouzdanih informacija o tome da li je bilo kakav sadržaj, odnosno nastali snimci distribuiran bilo gdje i u koje svrhe.

Kako saznaje N1, A. Č. je radio u jednoj privatnoj goraždanskoj firmi te privatno – grijanje u porodičnim kućama. Dodaju da je ova informacija uznemirila mještane kao i radnice firme, ali i kuća u kojima je radio.