Osumnjičena za terorizam finansirala muža i članove IS u Siriji

TUZLA - Senu Hamzabegović (61) iz Tuzle, državljanku BiH i Švajcarske, uhapsili su pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) zbog sumnje da je od 2013. godine u više navrata finansirala terorstičke grupe koje su boravile na stranim ratišitima na području Sirije i Iraka u strukturama Islamske države (IS).

Ona je supruga Muradifa Hamzabegovića, koji ima deblji kriminalni dosije. Već je osuđen zbog krijumčarenja ljudi, u bjekstvu je i sumnja se da je u Siriji.

Hamzabegovićevoj su lisice na ruke pripadnici SIPA stavili u ponedjeljak po slijetanju iz Švajcarke na aerodrom u Tuzlu, nakon čega su joj pretreseni kuća i pomoćni objekti.

Istražioci su tokom pretresa pronašli i oduzeli tri mobilna telefona, nešto municije, dimne bombe, CD-ove, bilješke i pasoš.

Kako je saopšteno iz Tužilaštva BiH, osumnjičena je slanjem novca i finansijskom podrškom, kao i na druge načine, pružala podršku državljanima Bosne i Hercegovine koji su boravili na stranim ratišitima na području Sirije i Iraka u strukturama IS, između ostalog i svom suprugu.

"Njen suprug je imao značajnu poziciju i ulogu unutar terorističkih struktura povezanih s IS, koju je Savjet bezbjednosti UN-a proglasio terorističkom organizacijom, a koji se još nalazi u bjekstvu", navode iz Tužilaštva BiH.

Na teret joj stavljaju krivično djelo iz člana 202. Krivičnog zakona BiH finansiranje terorističkih aktivnosti i člana 202.d organizovanje terorističke grupe istog zakona. Iz SIPA je juče saopšteno da su postupajući po naredbi Suda BiH policijski službenici SIPA izvršili pretres lica, stambenih i pomoćnih objekata na jednoj lokaciju u Tuzli i tom prilikom otkrili i privremeno oduzeli predmete koji će poslužiti kao dokaz u daljem krivičnom postupku.

"Ova osoba privedena je u prostorije SIPA i nad njom se vrši kriminalistička obrada, nakon čega će, u skladu s odredbama Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti predata u dalju nadležnost Tužilaštvu BiH", naveli su iz SIPA.

Kako saznajemo, za njenim mužem je raspisana Interpolova potjernica, a istražioci SIPA u saradnji sa drugim međunarodnim institucijama dokumentovali su finansijske transakcije na račune drugih lica.

Nezvanično saznajemo da je ranije istražiocima i priznala finansijsku podršku pomenutim grupama, a sumnja se da je i sama boravila na sirijskom ratištu.

Ona će u Tužilaštvu BiH biti ispitana u svojstvu osumnjičene te će biti predloženo određivanje mjere pritvora zbog opasnosti od bjekstva.

Muradif Hamzabegović, muž uhapšene žene, prema nekim podacima u Siriji živi kao civil sa drugim suprugama.

On se prema ranijim podacima 2013. godine bavio prevoženjem budućih boraca IS iz BiH u tu zemlju kombijem. I sam se borio u IS, a u Siriji je stekao veliki kapital i novčano je pomagao teroriste.