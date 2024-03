Osumnjičeni za pokušaj ubistva u Njemačkoj uhapšen u BiH

HAJDENHAJM – Osumnjičeni za pokušaj ubistva u sukobu dvije suprostavljene grupe u njemačkoj gradu Nathajmu, uhapšen je u Sarajevu po međunarodnoj potjernici, prenijeli su danas njemački mediji.

Mediji prenose da je riječ o osumnjičenom za kojeg se samo navodi da ima prijavljeno boravište u njemačkom gradu Hajdenhajmu, a koji je prije dvije sedmice otvorio vatru na automobil u pokretu u kojem je bilo nekoliko osoba. Navodno se radilo o sukobu dvije suparničke grupe.Mediji nisu naveli nacionalnost osumnjičenog.

Nakon pucnjave, on je uspio da pobjegne policiji, koja je u saradnji sa tužilaštvom u Elvangenu raspisala međunarodnu potjernicu,

Upravo ta međunarodna potjernica je bila presudna za njegovo hapšenje. Naime, on je 19. marta zaustavljen na aerodromu u Sarajevu i priveden.

Tužilaštvo Elvangena je potvrdilo da je poslalo zahtjev za izručenje, te da je to procedura koja će potrajati, ali će on svakako biti izručen Njemačkoj.

Njemački mediji podsjećaju da je do pucnjave došlo 5. marta ove godine, kada su se sukobile dvije grupe. Tada je došlo do upotrebe vatrenog oružja, a a pucano je na automobil audi. Vlasnik audija je uspio da pobjegne u susjedno dvorište i ostao je nepovrijeđen, ali je policiji izjavio da je više nego jasno da je on bio meta. Policija je na njegovom audiju pronašla nekoliko rupa od metaka.

Tužilaštvo nije objavilo nikakve informacije o mogućoj pozadini zločina ili prirodi rivaliteta između dvije grupe, pozivajući se na istragu koja je u toku.

