Otac Andrijane Lazić iznio sumnje kako je pjevačica stradala

BIJELJINA - Otac Andrijane Lazić, tragično nastradale pjevačice iz Bijeljine, Nebojša Lazić, otkrio je da se ni on, ni njegova supruga Ljilja ne osjećaju dobro nakon sahrane svoje mezimice.

Oni od strane ljekara svakodnevno dobijaju jake lijekove za smirenje, pa tako tako ujutru i uveče primaju injekcije sa miješanim lijekovima, prenosi Espresso.

Nebojša kaže da je jedino tako mogao da podnese gubitak kćerke, s obzirom na to da je i pijre toga imao problem sa srcem.

"Moja supruga i ja smo van sebe. Djelujem smireno ljudima, ali ja spavam na svaka tri sata jer smo na sedativima. Primamo injekcije ujutru i uveče, pa nas to drži. Samo mi znamo kako nam je! Ovo je šok, ne bih nikome mogao tako nešto da poželim. Kroz kuću nam je prošlo na hiljade ljudi. Mog anđela više nema, to je sada sve što znam", rekao je s knedlom u grlu Nebojša za Republiku.

Inače, on je objasnio da sumnja da mu je kćerka pala sa terase usljed napada astme.

"Pas je tu noć kad je Andrijana umrla cvilio kao nikad u životu. Izašli smo da vidimo šta se dešava, poslije je došao do vrata i na kraju sam ga pustio da uđe u kuću. To je veliki pas, živi u dvorištu, ima kućicu i rijetko kad smo ga puštali unutra. On je predosjetio šta se dešava i na kraju smo se šokirali scenama. Kad je ušao u dnevnu sobu, samo je ležao i plakao. Vidjeli smo da psu idu suze, nismo mogli da vjerujemo. Pitajte i komšije, oko 2.000 ljudi mi je do danas prošlo kroz kuću, svi su vidjeli isto što i ja. Evo i sad vidite kako je tužan, sve je predosjetio. Kad otvorim prozor, on samo želi, gleda me i ništa ne radi. Inače, mislim da je pala sa terase kad je pokušavala da uradi selfi. Uslijedio je vjerovatno napad astme, pa je tako pala preko ograde. Nemam drugo objašnjenje", rekao je on.

