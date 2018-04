Otac Davida Dragičevića: Nemojte da miješamo politiku u ovo

BANJALUKA – Davor Dragičević, otac Davida Dragičevića (21), čije je tijelo pronađeno 24. marta na ušću Crkvene u Vrbas, tokom današnjeg okupljanja građana na Trgu Krajine u Banjaluci pozvao je javnost da se u ovaj tragični slučaj ne miješa politika.

U kratkom obraćanju zahvalio se okupljenim građanima na podršci i rekao je da još uvijek nema nikakvu zvaničnu informaciju.

"Nikakvog službenog i zvaničnoog nalaza ja nemam. Nemam ni umrlicu, nemam ništa. Svoje dijete još neću sahraniti. Nemojte molim vas zlopupotrebljavati ovo, nemojte da miješamo politiku u to", rekao je on.

Dodao je da radi sa advokatima jer je laik u pravnim stvarima, te da do kraja sedmice očekuje barem neke informacije. Rekao je da se ne boji nikoga i da razumije svakog onog ko se boji za svoju bezbjednost.

"Pozivam sve da podrže našu borbu za istinu i pravdu i činjenice. To je bol i ostalih ljudi čiji slučajevi nisu razriješeni. Ovo je tek početak, a ja čekam the end. Svi znate to je crno bijelo", rekao je Davor.

Davidovi prijatelji su poručili da ostaju uz njegovu porodicu, i pozvali građane da ne odustaju od traženja istine o ovom slučaju.