Otac i sin optuženi da su tukli goste u kafani i razbili inventar

PRIJEDOR - Osnovni sud u Prijedoru potvrdio je optužnicu Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru protiv oca Ž.L. i sina N.L., koji su osumnjičeni da su 31. decembra 2019. godine došli u kafanu u ovom gradu, te tukli goste i razbili inventar.

Kako piše u optužnici OJT u Prijedoru, oni su grubim vrijeđanjem, zlostavljanjem drugog, vršenjem nasilja, izazivanjem tuče i na drugi način značajnije ugrozili spokojstvo građana i teže remetili javni red i mir.

"To su učinili tako što je Ž.L. došao u alkoholisanom stanju u ugostiteljski objekat koji se nalazi u užem centru Prijedora, i odmah po ulasku počeo govoriti kako je on glavni i da će biti kako on kaže, unosio se u lice prisutnim gostima i galamio u unutrašnjosti lokala, te je u jednom trenutku naslonio svoju ruku na oštećenu I.B., koja je stajala za šankom, nakon čega mu je oštećena rekla da skloni ruku sa nje, na šta je on počeo da povišenim tonom grubo vrijeđa oštećenu, pa je zbog toga oštećeni A.T., koji je sjedio za stolom, pozvao oštećenu I.B. da sjedne kod njega za sto kako bi izbjegla probleme sa Ž.L., da bi se on povišenim tonom obratio oštećenom A.T. riječima: 'Šta je? Jesi li ti njen neki zaštitnik?', a potom je prišao A.T. i zadao mu jedan udarac otvorenom rukom u predjelu lica, usljed čega je oštećeni A.T. pao sa stolice na tlo", piše u optužnici.

Dalje piše da je nakon toga Ž.L. otišao po svog sina N.L., sa kojim se ubrzo vratio ispred navedenog ugostiteljskog objekta, pa su obojica grubo vrijeđali oštećenu D.A., koju su zatekli ispred objekta, te joj zadali nekoliko udaraca u predjelu glave i tijela.

"Nakon toga je došao i oštećeni A.H., koji je pokušao da zaštiti oštećenu D.A., nakon čega su Ž.L. i N.L. i njega fizički napali, te mu zadali više udaraca rukama i nogama po glavi i tijelu, usljed čega je oštećeni A.H. pao na tlo, a nakon što se pridigao, i u pokušaju da se odbrani od daljeg napada Ž.L., flašom ga je udario u predjelu lica, nakon čega je N.L. udarcima nogom razbio jedan stakleni izlog na ugostiteljskom objektu, a zatim uzeo ugostiteljski sto koji se nalazio u bašti objekta i njime razbio i drugi izlog ugostiteljskog objekta, dok je u međuvremenu Ž.L. ponovo ušao u unutrašnjost objekta, gdje je ponovo fizički dva puta napao oštećenu D.A. tako što joj je zadao više udaraca u glavu i čupao je za kosu, sve dok ga ostali gosti nisu uspjeli odvojiti od nje", navodi se u optužnici Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru.

