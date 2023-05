Otac nastradalog banjalučkog padobranca: Šokirala me odluka Tužilaštva

BANJALUKA - Živko Stević, otac stradalog Nikole Stevića, jednog od petorice Banjalučana koji su poginuli u padu aviona u Zalužanima, izjavio je za "Nezavisne novine" da ga je šokiralo kada je prije nekoliko mjeseci čuo da je Tužilaštvo BiH donijelo odluku da ne sprovodi istragu o ovoj tragediji.

U toj nesreći, podsjetimo, 20. maja 2012. godine, poginuli su Alen Crnalić, Nemanja Goronja, Stefan Karanović, Nikola Stević i Srđan Kosić.

Nepunih 11 godina kasnije, 3. februara ove godine, Tužilaštvo BiH donijelo je naredbu da se istraga neće sprovoditi, jer je, kako nam je rečeno iz Tužilaštva BiH, "utvrđeno da prijavljeno djelo nije krivično djelo".

Na Naredbu o nesprovođenju istrage, porodice stradalih mladića su izjavile pritužbe, koje je glavni tužilac uvažio, tako da se predmet ponovo nalazi u fazi istrage o kojoj će se ponovo donijeti tužilačka odluka.

"Kada smo čuli da se istraga neće sprovoditi, to me je šokiralo. Samo što me nije šlogiralo", rekao je Živko Stević za "Nezavisne novine", te je potom dodao da ne vjeruje da će ikad istraga biti dovedena do kraja, jer, kako kaže, "krije se dosta toga".

Stević je dodao da će porodice, na godišnjicu najtežeg dana u njihovom životu, posjetiti groblja na kojim su sahranjeni njihovi najmiliji, a potom i mjesto tragedije.